 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e Hakaret Davasında Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e Hakaret Davasında Hapis Cezası Verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde saldırıya uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında açılan hakaret davasında 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Aygül, daha önce aldığı cezalar sebebiyle cezasını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek. Saldırıya uğradığını ve azmettiricilerin ortaya çıkarılmadığını belirten Aygül, adaletli bir sonuç beklemiyor.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül\'e Hakaret Davasında Hapis Cezası Verildi
24.01.2024 - 19:34,  Güncelleme: 19:35
Abone Ol

ORHAN BOZKURT

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 17 Haziran 2023 tarihinde sokak ortasında saldırıya uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında kendisine saldıranlara hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Aygül'e 'hakaret' iddiasıyla 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 17 Haziran 2023 tarihinde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin aynı zamanda akrabaları olan polis koruması Engin Kaplan ve boksör koruması Yücel Baysalı'nin saldırısına uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında saldırıdan sonra saldırganlardan Yücel Baysalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hakaret' iddiasıyla hazırlanan iddianame Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, mahkeme davanın CMK 251. Madde kapsamında kaldığı için 'basit yargılama usulü' ile yapılmasına karar vermişti. Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 'basit yargılama usulü' ile görülen davada gazeteci Aygül'e 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. 'Hakaret' suçundan ceza veren mahkeme cezanın TCK'nın 58. Maddesinde öngörülen tekerrür hükümlerine göre çektirilmesine karar verdi.

Aygül daha önce yaptığı haberlerden dolayı aldığı cezalar sebebiyle yeni aldığı cezalarda tekerrür hükümleri uygulanacağı için cezasının tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek. Kararda 'sanığın suçlu kişiliği' göz önünde bulundurulduğu için para cezası gibi seçenek yaptırımlara çevrilmediğinin vurgulanması dikkat çekiyor.

"ÖLMEDİĞİM İÇİN CEZAEVİNE GİRECEĞİM"

Sinan Aygül şunları söyledi:

"Daha önce saldırıya uğradığım için neredeyse ceza alacağımı, tutuklanacağımı söylemiştim. Bir dava birinin aleyhine, birilerinin lehine ancak bu kadar zorlanabilirdi, zorlandı demiştim. Yaşanan her gelişme bir öncekinin skandallığını gölgede bırakıyor demiştim. Dediklerimiz bir bir çıkıyor. Saldırganlar serbest, belki çok küçük bir ceza alıp, göreve iade edilip yine ellerinde sopa, bellerinde devletin silahıyla terör estirecekler. Ben ise kamunun, halkın menfaatini savunduğum için saldırıya uğradım, ölmediğim, ölümden döndüğüm için de cezaevine gireceğim. Karar basit yargılama usulüyle verilmiş, avukatım itiraz etti, duruşmalı olacak. Duruşmalı olması durumunda verilen indirim kalkacak ve 2 ay 27 gün hapis cezası alacağım. Adli Tıp raporu verilecek cezanın miktarını birebir etkileyen bir rapor. Mahkemenin sevk ettiği Adli Tıp'ta verilen rapor çelişkili. Yüzde iki noktada belirgin olan sabit iz var. Raporda elmacık kemiği üzerinde 1.5 cm çapında bir çöküklük olduğunu, alında ayrı bir iz olduğunu söylüyor. Ancak değerlendirmede yüzde sabit iz olmadığını söylüyor. Kendi içinde bile çelişkili olan bu rapora göre mahkeme karar verecek. Buna da itiraz edip ileri ünitelerin bulunduğu bir Adli Tıp merkezine gönderilmeyi talep edeceğiz."

"AZMETTİRİCİLER ORTAYA ÇIKARILMADI, FAİLLER AKLANACAK"

Olayın münferit bir olay olmadığını ancak azmettiricilere dair hiçbir adım atılmadığını kaydeden Aygül, görüntülere ve ikrar niteliğinde ifadelere rağmen faillerin neredeyse aklanacağını söyledi. Aygül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu olayın münferit olmadığını herkes biliyor. Azmettiriciler kim, talimatı kimden aldılar sorularının cevabı yok. İlk başta hızlı, şeffaf ve etkin yürüyen bir soruşturma süreci oldu, yargının ve idarenin gerekeni yapacağı algısı oluştu herkeste. Ancak gerçeklik bütün çıplaklığıyla ortadayken bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından olaya 'kavga' denilmesi, davanın 'öldürmeye teşebbüs' değil 'yaralama' iddiasıyla açılması, ilk duruşmada serbest kalmaları, benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırılması, bana hapis cezası verilmesi, Adli Tıp raporunun kendisiyle çelişkili olacak şekilde lehe sayılabilecek şekilde olması ve benzeri durumlar süreci zan altında bırakıyor. Bu şartlar altında adaletli bir sonuç beklemiyoruz açıkçası."

SALDIRI DAVASI 25 OCAK'TA

Öte yandan gazeteci Sinan Aygül'e saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin polisi memuru olan koruması Engin Kaplan ve boksör olan koruması Yücel Baysalı'nın 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuksuz yargılandıkları davanın ikinci duruşması 25 Ocak Perşembe günü saat 15: 00'da Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Sinan Aygül, Tatvan, Bitlis, Yargı, Saldırı, Güvenlik, Ceza, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e Hakaret Davasında Hapis Cezası Verildi - Son Dakika


21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e Hakaret Davasında Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement