Bitlis'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Bitlis\'te Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Filistin'e destek yürüyüşü atlı gruplar öncülüğünde yapıldı. Bitlis merkezde bulunan Hacı Mehmet Şirin Cami önünde toplanan kalabalık, Mevlana Parkına kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşte, Gazze'yi desteklememenin cihattan kaçmak olduğu vurgulandı ve siyonist İsrail rejiminin saldırıları kınandı.

01.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Filistin'e destek yürüyüşü atlı gruplar öncülüğünde yapıldı.

Bitlis merkezde bulunan Hacı Mehmet Şirin Cami önünde toplanan kalabalık, Mevlana Parkına kadar sloganlar atarak yürüdü. Burada Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından basın metnini okuyan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu üyelerinden Behzat Durak, Gazze'yi desteklememenin cihattan kaçmak olduğunu dile getirdi. Siyonistlerin Kudüs, Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarının Müslümanların savunma cihadı yapmasını gerektirdiğini vurgulayan Durak, "Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkanlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesi farzdır. Bu cihetle bu gün buradayız. Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan siyonist İsrail rejimi; dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak ve dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Mehmet Şirin, Filistin, Mevlana, Bitlis, Gazze, Cami, Dış Politika, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 16:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement