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Bitlis'teki öğrenciler tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu

BİTLİS - Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

7 ay önce okulun Müzik Öğretmeni Ömer Erzurum öncülüğünde kurulan tiyatro kulübü, Türkiye geneli düzenlenen yarışmada Türkiye birinciliği dahil 4 ödüle layık görüldü. Kendi yazdıkları "Ölüm Konçertosu" adlı oyunla yarışmaya katılan 10 kişiden oluşan ekip; aynı zamanda en iyi yönetmen, en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 10 öğrenci ile kurulan tiyatro kulübünde aralarında hiç tiyatro izlemeyenlerin dahi bulunması, alınan başarının ne denli önemli olduğunu göz önüne seriyor.

Müzik Öğretmeni Ömer Erzurum, gelen başarının 7 aylık gibi kısa bir sürede geldiğini belirtti. Erzurum, "Benim için en büyük kazanım Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri artık bir tiyatro kültürüne sahipler" dedi.

Hedeflerinin daha profesyonel oyunlar hazırlamak olduğunu ifade eden Erzurum, "Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Kulübü olarak geçtiğimiz ekim ayında çalışmalara başladık. 10 öğrencimizle birlikte bir oyun hazırladık. Oyunumuz çocuk oyunu değil, yetişkin oyunudur. Öğrencilerimizdeki yeteneği görmemek mümkün değildi. Hedefimizi biraz daha yukarıya koymaya, biraz daha profesyonel bir oyun hazırlamaya gayret gösterdik. Bu süreç içinde sadece sahne ekibi değil, arka ekipte öğrencilerin işi oldu. 6-7 ayda bu öğrenciler nasıl bir oyun hazırlanacağını başından sonuna kadar öğrendiler. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Türkiye Geneli Liseler Arası Tiyatro Yarışmasına katıldılar ve orada gösterdikleri performansla gerçekten jürinin ve izleyicilerin beğenilerini kazandılar. En önemlisi bütün süreci kendileri yönettiler. Yani sahneye çıktığımızda bütün dekoru, kostümleri, ışığı, makyajı ve sesi her şeyi kendileri hallettiler. Benin için en büyük kazanımda bu oldu. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri artık bir tiyatro kültürüne sahipler. Bu kültür, bizler burada olmasak da onların içinde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

"Bu kulübü ilk kurduğumuzda öğrencilerimiz arasında hayatlarında henüz tiyatro izlememiş öğrencilerimiz bulunmaktaydı" diyen Ömer Erzurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabi ki biz kulüp olarak birçok oyuna gittik. Fakat şunu belirtmek isterim ki hayatında hiç tiyatro izlememiş olan bu öğrenciler, bugün liseler arası bir yarışmada Türkiye birincisi ödülüne layık görüldüler. Bununla birlikte en iyi yönetmen, en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldılar. Yani 11 dalda 4 ödülü ilimize ve okulumuza kazandırdılar. Düzenlenen yarışmaya 26 okul başvuru yaptı. Bu okullar arasından en iyi 4 ödüle layık görüldük. Bundan sonraki hedefimiz Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği tiyatro yarışmasına katılmak ve bu tarz yarışmalarda ilimize ve okulumuza bu tarz ödülleri kazandırmaktır. En büyük kazanım, öğrencilerimizin bu kültürü edinmesi ve bunu yaşatması olacaktır."

Tiyatro kulübü öğrencilerinden Sefa Ayaz ise yarışmada en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Bir güzel sanatlar lisesi öğrencisi olarak sanatın bir ayrıcalığı olan tiyatroda yeteneğimi keşfedip hem de bu konu hakkında kültürlenmek benim için büyük bir şanstı. İlk baştaki halimize göre ilerlediğimizi fark ettik ve bu konuda bilgili kişiler tarafından belirli ödüllere layık görülmek güzeldir. Bizim için onurdu. İlk oynadığım oyunda en iyi erkek oyuncu ödülünü almak benim için çok iyiydi. Bu oyundan önce benim bir tiyatro geçmişim yoktu, çok bir ilgim de yoktu. İlk oyunumda en iyi erkek oyuncu dalında ödül almak benim için büyük bir onurdu. Uzman kişiler tarafından beğenilmesini bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Oyunumuz aslında şunu anlatmaktadır, ailenin psikolojisi üzerinde ne denli büyük bir etki oluşturduğunu, çocukluğun ilerleyen zamanlarda insanın kimliğini oluşturmasında ne denli büyük bir etki oluşturduğunu gösterdi" dedi.