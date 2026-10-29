Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Haber Videosu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Muğla’nın Bodrum ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilciler, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilçe protokolü tarafından halkın ve öğrencilerin bayramı kutlandı.

Erin Tosyalı'nın adlı öğrencinin "Bayrak" adlı şiirini okumasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, " Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve siz Bodrumlu hemşehrilerimizin Cumhuriyet bayramını kutluyor; sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimiz bundan 103 yıl önce 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir' ifadeleriyle ilan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk milletinin karakterine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde 'olmaz' denilenleri başardığımızın ispatıdır. Cumhuriyet Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. 103'üncü gurur yılına ulaşan cumhuriyetin başarıları savaştan çıkmış, yanmış, yıkılmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejimle nereden nereye gidebileceğini en güzel biçimde gözler önüne sermektedir. Nitekim aziz milletimiz 103 yıldır faydalarına daima inandığı cumhuriyete ve demokrasimize yönelik her türlü saldırıyı her defasında bertaraf etmiştir. 15 Temmuz gecesi de bunun en yakın ispatıdır. O gece yaşanan hain darbe girişinde aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ülkesi ve milleti için canını hiç çekinmeden feda edeceğini, sonsuza kadar bu topraklarla var olacağını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam eden programda öğrencileri hazırladığı gösteri izlendi. Gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İHA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıBodrumMuğlaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:11
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:48:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android