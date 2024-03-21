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Bodrum'da iftar programları devam ediyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından Ramazan ayı müddetince sürecek olan iftar programı, Bodrum İslamhaneleri Mahallesi'nde devam etti.

İslamhaneleri Mahallesi Pazar Yerinde iftar buluşması geniş bir katılımla gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşen iftar buluşmasına, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan, CHP ilçe örgütü, ilgili birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Farklı yaş gruplarından büyük bir kalabalığın katıldığı iftar programında Başkan Ahmet Aras, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Aras, Ramazan Ayının tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını dileyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile 11 Mart'ta başlatılan iftar buluşmaları, şimdiye kadar 12 ayrı mahallede yapılırken 21 Mart Perşembe günü (bugün) 19.30'da Akçaalan Mahallesi Düğün Salonunda, 22 Mart Cuma günü ise 19.31'de Bitez Mahallesi Pazar Yerinde sürecek.

Başkan iftar sonrası basın mensuplarıyla buluştu

Turgutreis Mahallesi'nde basın mensuplarıyla buluşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin çalışmaları ve yerel seçim projeleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Muğla bölgesinde ilgi ile karşılandığını ileten Başkan Aras, Bodrum'dan birinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının önemine değinerek kente olan katkılarından söz etti. Buluşma sonunda basın mensuplarının sorularını dinleyen Başkan Aras, gündemi değerlendirerek sorulara cevap verdi.