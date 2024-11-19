Bodrum'da Yeni İtfaiye Binası 2025'te Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Yeni İtfaiye Binası 2025'te Açılacak

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da 2025 yılında hizmete girecek yeni itfaiye binasının inşaatında sona yaklaşıyor. Modern tesis, yangın ve acil durumlara hızlı müdahale için stratejik olarak tasarlandı ve enerji tasarrufu sağlayacak özelllikler içeriyor.

19.11.2024 16:26  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da yeni İtfaiye Binası 2025'te hizmete giriyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni Bodrum İtfaiye binasını 2025'de hizmete açacak.

Bodrum'da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma ve benzeri olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan yeni İtfaiye hizmet binası çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı. Ortakent Mahallesi'nde yapımı devam eden İtfaiye binası 2025 yılında faaliyete alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Ağustos 2024'de temeli atılan, bin 433 metrekarelik bir alanda inşa edilen bu modern tesis orman yangınlarına stratejik destek sunacak şekilde planlandı. Büyükşehir itfaiye binası, gelişmiş donanımlara ek olarak güneş panelleri ile günlük elektrik ihtiyacını karşılayarak enerji tasarrufu sağlayacak. Binada 40 kişilik yemekhane, çalışma ofisleri, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının park edilebileceği geniş bir araç park alanı bulunuyor.

Mimar Aysun Alp; "Yapının kaba inşaatı tamamlandı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı Koordinasyon İşleri'nde mimar olarak çalışan Aysun Alp Başer Bodrum İtfaiye binası ile ilgili şunları söyledi; "Bodrum İtfaiye Grup Amirliği binasında toplam inşaat alanımız bin 433 metrekareden oluşuyor. Zemin kat, artı bir kat ve bodrum kattan oluşan depolardan oluşuyor. Zemin katta 40 kişilik yemekhanemiz, oksijen dolum odamız, idari ofislerimiz mevcut. Birinci katta da 20 kişilik yatakhanemiz ve dinlenme bölümlerimiz var. İtfaiye araçlarımızın bulunduğu garaj alanımız 480 metrekare ve 10 araç kapasiteli. Binanın çatısı güneş enerji santrali var. Enerji tasarrufu sağlayacak. Yapımızın kaba inşaatı tamamlandı. Şu anda mimari, elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor" dedi.

Bodrum\'da Yeni İtfaiye Binası 2025\'te Açılacak
Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İtfaiye, İnşaat, Bodrum, Enerji, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Yeni İtfaiye Binası 2025'te Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yeni İtfaiye Binası 2025'te Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.