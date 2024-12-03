Boltaç: "Toplam 46 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi yapıldı"

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında, "Toplam 46 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi yapıldı" dedi.

Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Tarsus Belediyesi ve kendisiyle ilgili yapılan ithamlara cevaben konuşan Boltaç, "Her gittiğim ortamda Tarsus Belediyesinin güçlü bir belediye olduğunu vurguluyorum. Parti ayırmaksızın bütün meclis üyelerimin bir telefon kadar uzağındayım. Sosyal mecralarda Tarsus Belediyesine saldırılar düzenleniyor. Ben göreve geldiğimden beri 85 kişi emekli olmuş. Bunun Tarsus Belediyesine yükü 56 milyon 725 bin 536 TL'dir. Bu paranın 39 milyon 421 bin 786 TL'si ödenmiştir. Kalan 17 milyon 303 bin 750 TL'si ödenmeye devam etmektedir. Bir personelin 1 aylık maaşı içeride. Sıralamada önceliğimiz emeklinin tazminatı. Bu belediye birkaç yıl sonra borcunu bitirmiş bir belediye olacak. Ben sorunlar yumağını devraldım. 1 Nisan'dan önce emekliye ayrılan 18 kişiye de 6 milyon 933 bin 343 TL ödeme yapılmıştır. Toplam 46 milyon 355 bin 129 TL kıdem tazminatı ödemesi yapıldı. Evet, bir maaşı ödeyemedik ama 46 milyonu ödeyerek bu memlekete hizmet etmiş kişilerin hakkını verdik" diye konuştu.

"O dönem ellerinde yeterli sayıda eleman olmadığını söylediler"

Cumhuriyet Bayramında yapılan güvenlik görevlileri alımıyla ilgili sorulara cevap veren Boltaç, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramı. 2 milyon 820 bin TL masraf tuttu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserine güvenlik hizmet alımı 550 bin TL'dir. Tarsus'tan almamamızın sebebi ise güvenlik şirketlerinin yeterli elemanı temin edememesi. Güvenlik firmalarının tamamına talepte bulundum, o dönem ellerinde yeterli sayıda eleman olmadığını söylediler. Bizde emniyetten talep ettik. Onlarda belli sayıda verebiliriz dediler. Biz de bulabildiğimiz yerlerden temin ettik" dedi.

"Mobbing yok"

Eşit hizmet gayesiyle görevlendirmelerin yapıldığını vurgulayan Boltaç, "Bir diğer konu, keyfi olarak birçok personelin Tarsus'un en ücra köşelerine görevlendirilmesi. Mahallelerimizin her biri birbirinden kıymetli. Ben de sözümü yerine getiriyorum. Mobbing yok. Biz her yerde eşit, adil, şeffaf hizmet yapıyoruz. Burada da eşit hizmet yapacağız. Gülek Belediyesi varken orada bir sürü personel yok muydu. Kahraman Gülek'in bu konularla anılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Şişirilmiş faturaların asılsız olduğunu ifade eden Boltaç, "Bir kamu zararı varsa hedef burası değil. Kulaktan dolma dedikodu haberlerle yol alınmaması gerekiyor. Gelin birinci ağızdan bana sorun. Faturalar şişmiş değil, çay diyerek saptırılıyor. Kreşteki çocuklarımıza normal çay yerine, ıhlamur çayı vermeyi uygun gördük. Çünkü onların sağlığı her şeyden önemli. Bin TL'ye aldık. En ucuzu bin 300, bin 400 TL" dedi.

"Kültür Merkezi'nin tahsisi Tarsus Belediyesine alındı"

Kültür Merkezi ile ilgili tahsis konularına cevap veren Boltaç, "Kültür Merkezi'nin tahsisi, geldiğimizde yoktu. Bir dönem önceki belediye başkanının tahsis talebine ret cevabı vermişlerdi. Ret olan bir yere belediyenin para aktarması mümkün değildi. Biz buna istinaden tekrardan tahsis talebinde bulunduk. Ayın 17'sinde Tarsus Belediyesi kesin tahsisi aldı. Konuyla ilgili müteahhit ile görüşeceğiz" diye konuştu.

"En kaliteli ürünü en ucuz şekilde alıyorum"

Sağlık İşlerinde ve yemekhanede hijyen amaçlı köpük kullandıklarını ifade eden Boltaç, "20 kilogram köpük sabun sıvısı 450 TL'den alınmıştır, en uygun kilogram fiyatı ise 522 TL'dir. Ben en kaliteli ürünü en ucuz şekilde alıyorum" dedi. Son günlerde sosyal medyada Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı ile ilgili çıkan konuya ilişkin de açıklama yapan Boltaç, şöyle devam etti: "Bundan 1,5 yıl önce böyle bir durum gerçekleşmiş. Valilik bu konuyla ilgili soruşturma başlatarak, gerekli tespitler sonucunda oradaki 3 kişinin belediye ile olan iş akdi feshedilmiş. Fakat bu olay sanki bugün olmuş gibi tekrar gündeme getiriliyor."

"Ulaşım ve otopark sorunlarını çözüyoruz"

Şehirdeki yol ve otopark sorunlarının çözümü için çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan Boltaç, tren yolu projesi kapsamında kapanan Turkuaz Geçidi'nin bir ay içinde trafiğe açılacağını belirtti. Sunay Atilla Üst Geçidi'nin yıkılacağını ve trafik akışının Anıt Mahallesi Geçidi'nden sağlanacağını ifade eden Boltaç, "Ayrıca Kleopatra Kapısı yanındaki eski otogar alanına modern otopark sistemi kurulacak. Bu proje şehir merkezindeki otopark sorununu büyük ölçüde çözecek. Halkımıza modern ve rahat bir şehir sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarsus Belediyesinden istihdama katkı çalışması

Çukurova Bölgesel Havalimanı ile yakın zamanda faaliyete geçecek olan Tarsus Organize ile Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Tarsus'a katacağı ekonomik, sosyal, kültürel katma değerinin büyük olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamı büyüteceğinden ihtiyaç duyulacak alanında yetkin, bilgili özellikle mali müşavir, finans ile ön muhasebe ve büro elemanlarına dönük kurslar açılması, iş hayatına uygun sürekli eğitim ve seminerler verilmesi amacıyla Tarsus Belediyesi ile Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında 5 yıllık Ortak Hizmet Projesi yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ali Boltaç'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi kabul edildi. - MERSİN