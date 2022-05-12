Bolu Dağı Tüneli 35 gün boyunca kapalı olacak - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

20 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant - Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

ARAÇLAR D-100 KARAYOLU'NA YÖNLENDİRİLECEK

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.