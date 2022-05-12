Bolu Dağı Tüneli 35 gün boyunca kapalı olacak - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli 35 gün boyunca kapalı olacak

12.05.2022 14:32

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünü kullanacak sürücüler için önemli bir uyarı yapıldı. Tünelin İstanbul yönünde yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapalı tutulacağı açıklandı.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

20 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant - Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

ARAÇLAR D-100 KARAYOLU'NA YÖNLENDİRİLECEK

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

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D-100 Karayolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolu Dağı Tüneli 35 gün boyunca kapalı olacak - Son Dakika


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