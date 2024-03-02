Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Görev Süresinin Son Meclis Toplantısında Mesajlar Verdi

Yerel

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, görev süresinin son meclis toplantısında dikkat çekici mesajlar verdi. Bornova Belediye Meclisi'nde 5 yıl boyunca tüm partilerin gruplarıyla uyum içinde bir çalışma sergilediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Bornova'ya 5 yıl boyunca hizmet etmiş olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum" dedi. Meclis toplantısının ardından Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde tüm meclis üyelerinin ve bürokratların katılımıyla yemek düzenlendi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2019 yılında seçildiği Bornova Belediye Başkanlığı dönemindeki son meclis toplantısında dikkat çekici mesajlar verdi. Başkan İduğ, 5 yıllık görev süresi içinde hayatını yitiren eski Bornova Belediye Başkanları Naşit Kılıç ve Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan'ı anarak sözlerine başladı.

Bornova Belediyesi'ndeki 5 yıllık görev süresi boyunca uyumlu bir çalışma içinde olduklarını belirterek, tüm meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlara verdikleri destekler için teşekkür eden İduğ, "1 Nisan'dan itibaren Kemalpaşa'da kendi işyerimde çalışmlarıma devam edeceğim. Siyasetin içinde kalacağım. Hakkınızı helal edin, benden yana da haklarım helal olsun. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Bahar Gürsul, çok önemli hizmetler veren Bornova Belediye Meclisi'nin üyesi olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söylerken, AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Taştan da görev yapan tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, bu dönemde görev yapan toplam 8 meclis üyesinin yeni dönemde de aday olduğunu hatırlatarak, "Yeniden aday olan meclis üyelerinin Bornova Belediyesi'nin hafızası olarak görev yapacaklarını bilmek sevindirici" dedi. Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Sevinç de dolu dolu bir 5 yıl geçirdiklerini belirterek, "Bu 5 yıl içinde yaşanan salgınlar, depremlere rağmen başarılı işlere imza atıldı.Bornova'nın temel sorunlarıyla ilgili önemli hizmetler hayata geçirildi" diye konuştu.

ZERRİN GENÇTÜRK'ÜN İSMİ KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ

Bornova Belediye Meclisi'nde, başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere uzun yıllar önemli görevler yapan, 2021 yılında hayatını kaybeden Şehir Plancısı Zerrin Gençtürk'ün isminin Çamdibi'nde bulunan kültür merkezine verilmesi kararlaştırıldı. Hukuk, Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi ile Çevre ve Sağlık komisyonlarında görüşüldükten sonra mecliste oybirliği ile kabul edilen karara göre kültür merkezinde yer alan kütüphaneye de "Şehircilik Kütüphanesi" ismi verildi.

DRAMALILAR KÖŞKÜ'NDE YEMEK

Meclis toplantısının ardından meclis üyeleri ve belediye bürokratları için Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen yemeğe geçildi. İduğ, kürsüye çıkarak, "5 yıl boyunca hep biz konuştuk. Şimdi sıra bürokratlarda" diyerek 5 yıllık çalışmalarını değerlendirmek üzere mikrofonu başkan yardımcıları ve müdürlere verdi. Söz alan bürokratlar, hem İzmir, hem Türkiye hem de dünya çapındadaki olumsuzluklara rağmen 5 yıllık çalışma sürelerinin yoğun bir çalışma temposu içinde, başarıyla geçtiğini belirttiler. Meclis üyelerinin de düşüncelerini dile getirdiği yemeğin ardından müdürler ve meclis üyeleri Dramalılar Köşkü'nün bahçesinde aynı fotoğraf karesinde buluştu.