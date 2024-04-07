Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Türkiye'de Gençlerin Umutları Yeniden Yeşerdi

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Bayramlaşma töreninde CHP Bornova İlçe Örgütü ile buluşan Belediye Başkanı Ömer Eşki, 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye'de gençlerin umutlarının yeniden yeşerdiğini belirterek, "Sorumluluğumuz büyük" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı; birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene Başkan Eşki'nin yanı sıra Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP eski Genel Sekreteri ve geçmiş dönem Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okay Sındır, önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın ve partililer katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı başarının bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP'yi en zor şartlarda dahi ayakta tutan parti üyelerine çabaları için teşekkür etti. Seçim sürecinde pek çok güçlük yaşadıklarını ancak 31 Mart akşamı oluşan kırmızı tablonun her şeyi unutturduğunu söyleyen Başkan Eşki, "Gerçekten bu ülkede gençlerin, benden biraz daha genç olan arkadaşlarımın umutsuz yaşadığı bir dönemdeydik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi üniversite mezunu olan her dört gençten üçü Türkiye'yi terk etmeyi kafaya koymuştu. Zihinde bavulları toplamış, gitmeyi düşünüyorlardı" dedi.

"UMUT YENİDEN YEŞERDİ"

Gençlerin önce sandığa giderek ülkeleri için bir umut aradığını söyleyen Başkan Eşki, konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"Neticede onlar seçime çok büyük katılım göstererek bize bu zaferi yaşattılar. Aslında kendileri için büyük bir zafer kazandılar. ve Türkiye'de umut yeniden yeşerdi. Bu yeşeren umudun bir adım sonrası Türkiye'nin tamamını kırmızıya boyamaktır. Çünkü Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Artık ekonomi, eğitim, sağlık dikiş tutmaz bir seviyede. Bu anlamda bizim sorumluluğumuz daha büyük. Bu anlayışla daha da büyük bir şevkle çalışmalarımızı yapacağız."