Bornova Belediyesi Bilim Ekibi Dört Yeni Asteroit Keşfetti

Yerel

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Bilim Ekibi, gökbilim alanında önemli bir başarıya imza attı. Ekim 2024'te Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği (IASC) tarafından düzenlenen asteroit arama kampanyasına katılan ekip, dört yeni asteroit keşfetti.

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde Astronom Dr. Tuncay Doğan'ın liderliğindeki Bilim Ekibi, IASC tarafından düzenlenen asteroit arama kampanyasında dört yeni asteroit keşfetti. Gözlem verilerini inceleyen ekip, raporlarını Küçük Gezegen Merkezi'ne (Minor Planet Center - MPC) iletti. Eğer bu bulgular MPC tarafından doğrulanırsa, ekip asteroitlere isim verme hakkını kazanacak.

"Gençlerimizi bilime yönlendiriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu başarının Bornova için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, bilim ve araştırma alanındaki çalışmalarını her geçen gün bir adım öteye taşıyor. Bilim Ekibi'mizin uluslararası bir projede dört yeni asteroit keşfetmesi Bornova'mız adına büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimizi ve ekibimizi bu başarılarından ötürü yürekten tebrik ediyorum. NASA destekli bir projede böylesi bir katkı sunmaları, bilimin sınır tanımaz gücünü gösteriyor. Bu tür projelere katılmaya, gençlerimizi bilime ve uzay araştırmalarına yönlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ekip lideri Astronom Dr. Tuncay Doğan da çalışmayı, şu sözlerle anlattı:

" Türkiye'de ikinci olacak"

"Bu projede, merkeze gönderilen teleskop görüntüleri özel bir yazılım aracılığıyla incelenerek hareket eden cisimler belirleniyor ve bu cisimler raporlanıp Küçük Gezegen Merkezi'ne iletiliyor. 'Ön keşif' olarak kabul edilen bu gözlemler onaylanması durumunda 'keşif' statüsüne yükselebilir. Bu süreç doğrulanırsa, keşfi yapan ekibe asteroitlere isim verme hakkı tanınıyor. Geçen yıl öğrencilerle iki asteroit keşfeden Astronomi Kulübü, bu yıl bilim ekibi ile birlikte çalışarak dört yeni asteroit keşfetmiştir. Türkiye'de bir bilim merkezinin asteroitlere isim verme hakkına sahip olması, ikinci kez gerçekleşebilir."

Merkez, gökbilim çalışmalarıyla adından söz ettiriyor

Daha önce de 21. Ulusal Asteroit Keşif Kampanyası'nda iki asteroit keşfetmiş olan Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, bu kez daha geniş bir araştırma ekibiyle uluslararası alanda adını duyurdu. Bilim ekibinde astronom Dr. Tuncay Doğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, Pan-Starrs teleskobundan elde edilen veriler Astrometrica programı kullanılarak analiz edildi. Ekip, bulgularını raporlayarak MPC'ye iletti. Doğrulama süreci başarıyla tamamlanırsa, uzaydaki bu dört asteroit Bornova Belediyesi bilim ekibinin belirlediği isimlerle anılmaya başlayacak.