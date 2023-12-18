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Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri başladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri başladı

Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen törenle başladı. Etkinlik kapsamında 22 ülkeden 51 kısa film gösterimi, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ve sergi yer aldı. Ayrıca festivalde düzenlenen Pitching Platformu ile 3 kısa film projesine ekipman ve proje danışmanlığı desteği ödülleri verildi.

18.12.2023 - 11:54,
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Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen ve 3 gün süren "Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri" Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde düzenlenen törenle başladı. Barış Yücedağ'ın Yönetmenliğini yaptığı "Bakmadan Geçemediklerim" filmi etkinliğin açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşurken, gösterimin ardından gerçekleşen yönetmen söyleşilerinin konuğu da Yücadağ oldu. Açılışa eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimiz yerel yönetimler ve kurumlar arası işbirliğinin en önemli örneklerinden biri. Bu paylaşımlar çoğaldıkça daha iyi seviyelerde çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum"dedi.

Her yıl Aralık ayında gerçekleşen Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri bu yıl Belçika'dan Fransa'ya, Meksika'dan Arjantin ve Brezilya'ya kadar 22 ülkeden 51 kısa filmi seyirci ile buluşturdu. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapıldı. Ayrıca festival kapsamında bu sene ilki düzenlenen Pitching Platformu ile İzmir'de çekilecek 3 kısa film projesine ekipman ve proje danışmanlığı desteği ödülleri de verildi. 3 gün süren etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasis Neofotistos kısa film seçkileri yer aldı.

KISA FİLM YARIŞMASI

Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri'nin gördüğü ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Bu yıl 92 ülkeden 1146 film müracaat etti. Bunların arasından yapılan seçimler sonucu 22 ülkeden 51 kısa filmi seyirci ile buluşturduk. Bu etkinliği geliştirerek daha fazla kişiyi sinemeye yönlendirmemiz gerekir. Bu amaçla da önümüzde ki yıllarda bunu bir yarışmaya dönüştürmeliyiz. Kazanan film ekibini de Bornova'ya davet edip, onları İzmir'de ağırlayabilirz"diye konuştu.

Başkan İduğ, etkinliğin açılış filmini çeken ve söyleşide sinemaseverlerle birlikte olan yönetmen Barış Yücedağ'a da plaket vererek sinema sektörüne yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri başladı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri başladı - Son Dakika
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