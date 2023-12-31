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Bozcaada, yılbaşında da tatilcilerin gözdesi oldu - Son Dakika
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Bozcaada, yılbaşında da tatilcilerin gözdesi oldu

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi yaz aylarıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramlarının ardından yılbaşında da tatilcilerin gözdesi oldu. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 70'i bulurken, yazdan kalma havasıyla tatilciler adanın keyfini çıkardı.

Bozcaada, yılbaşında da tatilcilerin gözdesi oldu
31.12.2023 - 09:12,  Güncelleme: 09:15
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi yaz aylarıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramlarının ardından yılbaşında da tatilcilerin gözdesi oldu. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 70'i bulurken, yazdan kalma havasıyla tatilciler adanın keyfini çıkardı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada ilçesi, kış aylarında çok az sayıda mekanların ve otellerin açık olmasına rağmen yılbaşında da tatilcilerin adresi oldu.

İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler şehir hayatından uzak, sakin ve romantik bir yılbaşı tatili için hafta sonundan itibaren adadaki açık olan konaklama tesislerini doldurdu. Adada kış aylarında açık olan çok az sayıda işletme bulunurken, havaların da ısınması ile birlikte tatilcilerden gelen telefonların ardından fiziki şartları müsait olan birçok işletme yılbaşını adada geçirmek isteyenler için kapılarını tekrardan hizmete açtı. Hizmete açık olan restoranlar, meyhaneler ve barlarda adalılar ve tatilciler işletmelerin düzenlediği yılbaşı programı ile yeni yılı karşılayacak. Geçtiğimiz Cuma akşamından itibaren yeni yıl tatilini adada geçiren tatilciler gündüz adanın bomboş sokakları, koyları ve gün batımında vakit geçirirken, akşamları ise şömine başında adanın keyfini çıkardı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 70'i buldu.

Adada otel işletmecisi Burak Aktan, "Bu yılbaşı havalarında müsait olmasıyla birlikte gelen ziyaretçi sayısıyla otellerinden yüzde 50 ile yüzde 70'i dolmuş durumda. Restoranlarla da doluluk var. Bu yılbaşı hava biraz daha müsait, feribot seferleri de uygun, bir de yılbaşının Pazar ve Pazartesi'nin de tatil olması ziyaretçileri Bozcaada'yı tercih etmesine sebep oldu. Yeni yıl yoğunluğunu yaşıyoruz. Herkese mutlu yıllar ve güzel bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kafe işletmecisi Kaan Eker, "Herkesi yılbaşında Bozcaada'ya bekliyoruz. Şimdiden herkese iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

İşletmeci Mesut Sivri ise "Adaya yılbaşında yoğun bir talep var. Adaya katkı olması için bu yıl mekanı açtık ama diğer mekanlarda açsaydı daha çok insan gelecekti. Güzel bir eğlence ile konuklarımıza merhaba diyeceğiz. Herkesi yılbaşı gecesi Bozcaada'ya davet ediyorum. Bozcaada'da yılbaşı gecesi sakin değil, hareketli, huzurlu ve güvenli olacak" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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