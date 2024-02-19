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Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde oynanan play-off çeyrek final müsabakalarının tamamını kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarı finallere lider olarak katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Lig'e Yükselme play-off çeyrek finalini galibiyetle tamamladı. Voleybol Takımı'nın çeyrek final grubu ilk maçında rakibi İstanbul Grubu birincisi Beykoz Belediye Spor oldu. "Bizim Kızlar", ilk seti 25-20, ikinci seti 25-18 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü setin sonunda 25-23 kaybeden Bilecik takımı, bu setten sonra dördüncü seti 25-20 kazanarak sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

"Bizim Kızlar"ın ikinci gün rakibi Besni Gençlik Spor oldu. Takım, setleri 25-11, 25-12 ve 25-9 alarak 3-0 kazandı. Son gün müsabakasında takım, Didim Spor ile karşılaştı. 25-13, 25-8 ve 25-4'lük skorlarla tüm setleri kazanan takım, sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak çeyrek final etabını lider tamamladı.

Bozüyük Voleybol Takımı'nın yarı final etabındaki rakipleri MKE Ankaragücü Astor, Fenerbahçe Abaga Jewellery ve Söke Belediye Saldos Voleybol olacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda 23 ile 25 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak müsabakalar sonucunda ilk iki sırada yer alacak takımlar final etabına katılmaya hak kazanacak.