BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 60 bin üyeye eşit hizmet sözü verdi - Son Dakika
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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 60 bin üyeye eşit hizmet sözü verdi

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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 60 bin üyeye eşit hizmet sözü verdi
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BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, 60 bin üyeye eşit hizmet sözü vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni dönemde oda aidatlarının azaltılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve KOBİ'lerin desteklenmesi öncelikli alanlar arasında olacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, seçimlerin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni dönemde 60 bin üyenin tamamına eşit mesafede hizmet edeceklerini belirten Matlı, "BTSO hepimizin. Yönetim Kurulumuz, Meclis Başkanlık Divanımız, Meclis üyelerimiz, komisyonlarımız ve komitelerimizle Bursa'nın üretimini, ticaretini ve geleceğini güçlendirmek için el ele vereceğiz" dedi.

8 Ekim'de BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminin ardından açıklamalarda bulunan Matlı, kendisine duyulan güven için teşekkür etti. Seçim sürecindeki farklı tercihlerin geride kaldığını vurgulayan Matlı, Bursa iş dünyasının bütün kesimlerini dinleyen ve üyelerin katkısına açık bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

60 bin üyenin tamamının Başkanı

Her üyenin kendisini BTSO'nun bir parçası olarak hissetmesinin önemine dikkat çeken Matlı, "Artık 60 bin üyemizin tamamının başkanı olarak, her üyemizin sesini duymak, sorunlarına çözüm üretmek ve Bursa iş dünyasına hizmet etmek için çalışacağım. Bugünden itibaren ayrım gözetmeden, BTSO'nun tüm üyelerine eşit mesafede, şeffaf ve kapsayıcı bir anlayışla Bursa için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

BTSO Meclisinin bütün üyelerin ortak temsil alanı olduğunu belirten Matlı, farklı görüş ve önerilerin yeni dönemin çalışmalarına katkı sunacağını söyledi. Üyelerin taleplerini doğrudan dinleyen, karar süreçlerine katılımlarını sağlayan ve sorunlarına çözüm üreten bir Oda için çalışacaklarını ifade etti.

Seçim sürecindeki muhtemel kırgınlıklara da değinen Matlı, "İlk iş olarak, bu süreçte farkında olmadan gönlünü kırdığımız, incittiğimiz arkadaşlarımız varsa her birinden helallik alacağım. Gönüllerini almak için samimiyetle çalışacağım" dedi.

Türkiye yüzyılı için işbirliği

Kamu kurumları ve sivil toplumla işbirliğinin önemini vurgulayan Matlı, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, devletimizin kurumlarıyla, yerel yönetimlerimizle, yerel kamu kuruluşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışacağız. Bursa'nın üretim gücünü ve ticaretini geliştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak için kurumlarımızın birikimini ve desteğini önemsiyoruz" dedi.

"Biz bir sevdik, onlar bin sevdi"

Bursaspor taraftarları için söylediği "Biz bir sevdik, onlar bin sevdi" sözünü hatırlatan Matlı, Bursa'nın sevgisine ve dayanışmasına layık olmak için çalışacaklarını belirtti. Şehre ve üreten insanlarına bağlılığını vurgulayan Matlı, "Biz bu şehrin çocuklarıyız. Biz bu şehrin evladıyız. Biz bu şehirde üreterek kazandık" dedi.

Bursa'nın sanayisi, ticareti, tarımı, turizmi, kültürü, sanatı ve zanaatıyla bir bütün olduğunu ifade eden Matlı, şehrin farklı kesimlerini buluşturan bu dayanışma ruhunu BTSO'nun yeni döneminde de güçlendirmek istediklerini söyledi.

Meclis ve komitelerle Bursa için el ele

Yeni dönemde Yönetim Kurulu olarak, bütün Meclis üyeleriyle, Meclis ihtisas komisyonlarıyla ve meslek komiteleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Matlı, Bursa iş dünyasının ihtiyaçlarına ortak sorumluluk anlayışıyla çözüm üreteceklerini ifade etti.

Matlı, Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yapacağı arkadaşlarını, Meclis Başkanı seçilen Erol Dağlıoğlu'nu, Meclis Divanını, Meclis üyelerini, TOBB delegelerini, Disiplin Kurulu üyelerini ve komisyonlarda görev alacak tüm arkadaşlarını tebrik ederek başarılar diledi.

Çalışanlarımızın emeğine ve ekmeğine sahip çıkacağız

BTSO çalışanlarına da seslenen Matlı, "Bütün çalışma arkadaşlarımız BTSO ailemizin değerli bir parçasıdır. Her birinin emeği, birikimi ve katkısı bizim için kıymetlidir. Hiçbirinin ekmeği ile oynamayacağız. Herkesin kendini değerli hissettiği, huzur ve güven içinde çalıştığı bir ortamda, üyelerimize hep birlikte daha iyi hizmet sunacağız." ifadelerini kullandı.

Duyulan güveni hizmete dönüştürme zamanı

Yeni görevin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirten Matlı, "Bugün büyük bir sorumluluk üstlendik. Şimdi bize duyulan güveni hizmete dönüştürme zamanı" diyerek ürettikleri çözümler için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Oda aidatlarının azaltılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, KOBİ'lerin desteklenmesi, Oda hizmetlerinin üyelerin bulunduğu noktalara taşınması ve Bursa içindeki ticaretin güçlendirilmesi yeni dönemin öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Şeffaflık ve hesap verebilirliğin yönetim anlayışlarının temelinde yer alacağını ifade eden Matlı, BTSO'nun kaynaklarının üyelerin yararına kullanılması ve faaliyetlerin üyelerle açık biçimde paylaşılması için çalışacaklarını belirtti.

Emek veren ve iyi dileklerini paylaşan herkese teşekkür

Özer Matlı, "BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini şahsıma emanet eden Meclis üyelerimize, bu yolculukta yanımızda olan ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Seçim sonucunun ardından arayarak ve mesaj göndererek tebriklerini ileten milletvekillerine, belediye başkanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, siyasi partilerin il başkanlarına, Oda ve Borsa camiasının başkan ve yöneticilerine, iş dünyasının temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerine ve tüm dostlarına da teşekkür etti.

Geçmiş yönetimlerde tüm kademelerde görev yaparak Bursa iş dünyasına ve BTSO'ya katkı sunan herkese teşekkür ve şükranlarını sunan Matlı, çalışma arkadaşlarının ve ailelerinin desteğinin de kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi. "Bu yolculukta gece gündüz yanımda olan çalışma arkadaşlarıma, ailelerimize ve bize inanan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Verilen her emek, yapılan her çalışma ve gösterilen her fedakarlık bizim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

BTSO'nun yeni yönetimi

Özer Matlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Safa Yaşar Çelik, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Elif Özhan ve Zeki Eker yer aldı.

BTSO Meclis Başkanlığı görevine ise Erol Dağlıoğlu seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları olarak Gülçin Güleç ve İbrahim Kahraman, Meclis Divan Katipliklerine ise Atilla Kaan Aslanoba ve Gökhan Dinçer seçildi.

Kaynak: İHA
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