Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Sivas\'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
11.03.2026 11:31  Güncelleme: 12:46
Sivas\'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Sivas'ta cami müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin desteğiyle büyüyerek yaklaşık bin ihtiyaç sahibine ücretsiz gıda ve hijyen malzemesi ulaştıran bir dayanışma noktası haline geldi.

Sivas'ta bir cami müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ve hijyen malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. Yaklaşık dört yıl önce kurulan bakkal, bugün yüzlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir dayanışma noktası haline geldi.

10 KİŞİYLE BAŞLADI, BİN KİŞİYE ULAŞTI

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatında kurulan hayır bakkalı, mahallede dayanışma ve yardımlaşmanın güçlü bir örneğini oluşturuyor. İlk kurulduğu dönemde yalnızca 10 ihtiyaç sahibine destek veren bakkal, hayırseverlerin katkılarının artmasıyla zamanla büyüdü.

Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

Bugün raflarında bakliyat, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemelerinin de bulunduğu hayır bakkalından yaklaşık bin kişi ücretsiz olarak yararlanıyor. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden gerekli ürünleri alarak temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

MAHALLEDE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Mahallede kurulan bu dayanışma sistemi yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sunuyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla sürekli yenilenen raflar sayesinde ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlanıyor.

Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

"BU BAKKALDA PARA DEĞİL DUA GEÇİYOR"

Hayır bakkalının gönüllülerinden Ahmet Uslu, özellikle Ramazan ayında yardımların arttığını belirterek dayanışmanın önemine dikkat çekti. Uslu, "Hayır bakkalında mübarek Ramazan ayı ile beraber yardım en üst seviyeye ulaşıyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetime, ihtiyaç sahibine yardım etmek kadar güzel bir şey yoktur. Çok değerli dostlarımız var, yardım ediyorlar ama isimlerini bile söylemiyorlar. Böyle insanların toplum içinde olması çok değerli" dedi.

Hayır bakkalından yapılan yardımların ihtiyaç sahipleri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Uslu, "Bu şekilde gıdaları halka dağıtıyoruz. Herkes bize teşekkür ediyor ve biz de vesile olmuş oluyoruz. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Bu duaların da karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas

Son Dakika Yerel Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
