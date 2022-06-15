Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı - Son Dakika
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Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı

15.06.2022 21:53

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ve Konya'nın Ereğli ilçesindeki ucuz şeker almak için birbiriyle yarışan vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Bilecik'teki bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde geçtiğimiz günlerde yüzde 31 zam gelen şekerin indirimli satıldığını duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu.

Bilecik'te Tarım Kredi Kooperatif marketinin içerisindeki uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı. Market çalışanları zaman zaman yoğunluğu kontrol etmekte zorlanırken bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzaralara tepki gösterdi.

"12: 00'DEN BERİ BEKLİYORUM"

Markete saat 12: 00'de gelip 16: 30'a kadar sırada beklediğini söyleyen yaşlı bir kadın, yaşanan yoğunluğa şöyle tepki gösterdi: "12: 00'de geldim, bir paket şehriye aldım, param yok ki ne fazla alacağım. Şeker burada ucuz da başka yerde 115 falan. Ama iki kiloluk var, birer kiloluk gelmiş. 12: 00'den beri bekliyorum. Hastayım ben, zaten ayakta duracak halim yok. Allah aşkına yani düzene girelim. Eskiden İstanbul'da tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı çok eskiden. Şimdi şeker kuyruğu var."

"MİLLET BEKLİYOR, YAZIK GÜNAH"

Marketten alışveriş yapabilmek için bir saat kadar sıra beklediğini aktaran bir vatandaş ise "Her şey pahalı, ucuz olan bir şey yok ki. Yapacak bir şey yok. Bugün 5 liraysa yarın 7 lira. Valla bir saat bekledik herhalde. Her gün aynı şey oluyor. Bunu düşürsünler veya iyice çıkarsınlar, millet beklemesin. Yazık günah yani. Bilmiyor yani niçin pahalılaşıyor ama millet bekliyor yani. Yazık günah yani" diye konuştu.

ANKARA VE KONYA'DA DA ŞEKER İZDİHAMI YAŞANMIŞTI

Öte yandan benzer bir manzara da geçtiğimiz günlerde Ankara'da görülmüştü. Beypazarı'nda hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi marketinden indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezmişti. Konya Ereğli'deki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ise toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığını duyan vatandaşlar, bugün ucuz şeker alabilmek için markete akın etmişti.

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Kaynak: ANKA

Bilecik, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı - Son Dakika

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