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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Prof. Dr. Naci Görür'e çağrıda bulundu - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Prof. Dr. Naci Görür'e çağrıda bulundu

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle deprem ve risk haritasını çıkartarak, dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kılıç, sosyal medya platformundan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e deprem konusundaki çalışmalarını aktaran bir mesaj iletti ve bilgi birikiminden faydalanmak için kendisini misafir etmeyi istedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Prof. Dr. Naci Görür\'e çağrıda bulundu
21.12.2023 - 09:00,
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Buca'nın deprem ve risk haritasını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle çıkartarak, dirençli bir kent oluşturmak adına canla başla çalışan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, X sosyal medya platformundan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e çağrıda bulundu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, X sosyal medya platformundan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e deprem konusundaki çalışmalarını aktaran mesaj iletti. Görür'ü yakından takip ettiklerini ve söylediklerini hassasiyetle dikkate aldıklarını belirten Başkan Kılıç, "Bu doğrultuda Bucamızı depreme dayanıklı bir kent haline getirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dirençli bir kent oluşturmak için yeni imar planları hazırlıyoruz. Muhtelif bir depremin sonrası için Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma ekiplerinden biri olan BUCAKUT'u kurduk. Deprem öncesi için çizdiğimiz yol haritasını sizinle paylaşmak ve bilgi birikiminizden faydalanmak için sizi misafir etmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erhan Kılıç'a gönderisinin ardından takipçilerinden de büyük destek geldi. Takipçiler, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Erhan Kılıç'a teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Prof. Dr. Naci Görür'e çağrıda bulundu - Son Dakika
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