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Buca Belediyesi, Ege Bölgesi'nde Afet Koordinasyon Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Ege Bölgesi'nde Afet Koordinasyon Merkezi'ni Hizmete Açtı

Buca Belediyesi, Yıldız Mahallesi'nde kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açarak, muhtemel bir afet durumunda kentin mülki idare amirlerinin çalışmalarını koordine etme imkanı sağladı.

Buca Belediyesi, Ege Bölgesi\'nde Afet Koordinasyon Merkezi\'ni Hizmete Açtı
20.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:51
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Buca Belediyesi, Ege Bölgesi'nde belediye eliyle hayata geçirilen ilk afet koordinasyon merkezini hizmete açtı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, muhtemel bir afet durumunda, kentin mülki idare amirlerinin yapılacak tüm çalışmaları bu tam donanımlı merkezden koordine edebileceğini söyledi.

Buca Belediyesi, yaşanacak herhangi bir afet durumunda daha hızlı koordine olabilmek amacıyla Yıldız Mahallesi'nde 7 bin 500 metrekare alanda kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, İzmir AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunbulak, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ekibi, Menderes Dağcılık ve Arama Kurtarma Birimi(MENDAK), Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BORAK), Kuzey Ege Arama Kurtarma Birimi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm İzmir'e hizmet verecek

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Afet Koordinasyon Merkezi'nin muhtemel bir afet durumunda tüm İzmir'e hizmet verecek bir alan olduğunu açıkladı. Afet Koordinasyon Merkez binasının depreme dayanıklı bir şekilde hayata geçirildiğini söyleyen Kılıç, "BUCAKUT ekibimiz 24 saat burada konumlanacak. Bu merkezde vatandaşlarımıza sürekli eğitimler verilecek, sempozyumlar düzenlenecek. Allah korusun bir afet olması durumunda çalışmalar en uygun şartlarda buradan koordine edilebilecek" diye konuştu. Başkan Erhan Kılıç, İzmir depreminin ardından hayat kurtarmanın önemini anlayarak kurdukları BUCAKUT'un bugün ekipman bakımından eksiksiz hale geldiğini belirtti.

Buca depreme dirençli bir kent oluyor

Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, "Bu nedenle bir an önce kentimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak kentimizdeki binaların depreme dayanıklı olması gerektiğini gözeterek çalışmalarımıza başladık. Çaldıran, Seyhan, Ufuk mahallelerimiz için yaptığımız planlarla kentimizin üçte ikisini yeniden planladık" dedi.

Açılışa katılan Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ise, "Erhan Başkanımız, görevi süresince Kızılay'a maddi ve manevi destek vermiş bir başkanımızdır, bir yerel yöneticimizdir. Buradaki çalışmaların hayırlar getirmesini temenni ederim" diye konuştu.

Yeni üyelere sertifika verildi

Daha sonra, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve İzmir AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunbulak, BUCAKUT ekibine katılarak ilk yardım eğitimi alan yeni üyelere sertifikalarını takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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