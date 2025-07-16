Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, Engelli Bireylere Umut Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, Engelli Bireylere Umut Oluyor

Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, Engelli Bireylere Umut Oluyor
16.07.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te faaliyet gösteren Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, amputasyon sonrası bakım ve protez hizmetleri sunarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıyor. Deprem sonrası 11 ilde afetzedelere kapsamlı destek sağlayan merkez, günlük hizmetlerle engellilerin sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine yardımcı oluyor.

Gaziantep'ten 11 ile uzanan Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, amputasyon sonrası bakım ve protez hizmetleriyle engelli bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları topluma daha güçlü şekilde kazandırmak amacıyla hizmet veriyor.

826 metrekarelik alanda faaliyet gösteren merkezde, özel olarak tasarlanmış protez ve ortezlerin üretimi, uygulaması ve bakımı yapılıyor. Merkez, bireylerin günlük yaşamlarını daha konforlu, bağımsız ve aktif sürdürebilmeleri için çok yönlü destek sunuyor.

Deprem sonrası 11 ilde hayatlara dokundu

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkez, Gaziantep'ten Hatay'a, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a kadar 11 ilden gelen engelli afetzedelere kapsamlı hizmetler sundu.

"Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında bin 100 engelli bireye ulaşıldı. Sunulan hizmetler arasında psikososyal destek, protez öncesi fizik tedavi, protez yapımı ve protez sonrası fizik tedavi uygulamaları yer aldı. Merkez, afetzedelerin hem fiziksel hem de psikolojik iyileşme sürecinde önemli rol oynadı.

Günlük hizmetlerle süreklilik sağlanıyor

Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, yalnızca afet dönemlerinde değil, her gün birçok engelli bireye ulaşarak onların sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini sağlıyor. Sunulan hizmetler, bireylerin bağımsız hareket edebilmeleri ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir altyapı oluşturuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, Engelli Bireylere Umut Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
13:29
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
22:53
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
22:13
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 15:04:37. #7.12#
SON DAKİKA: Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, Engelli Bireylere Umut Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.