Buğra Özdemir Öğrencilerle Buluştu

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Ünlü şef Buğra Özdemir Turizm Fakültesi öğrencileriyle buluştu

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Geleneksel Ceket Giyme Töreni ve 6. Kariyer Günü etkinliklerine ünlü şef Buğra Özdemir'de katılıp öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Geleneksel Ceket Giyme Töreni ve Turizm Fakültesi 6. Kariyer Günü gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölünü mezunu olan ve yakın zamanda Michelin yıldızı kazanan şef Buğra Özdemir'de etkinlikte yer aldı. Öğrencilerle bir araya gelen ünü şef, onlara tavsiyelerde bulundu. Özdemir'e Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz tarafından günün anısına hediye taktim edildi. 37 firmanın yer aldığı Turizm Fakültesi 6. Kariyer Günü'nde stantları gezen Prof. Dr. Yılmaz ve Özdemir, bilgi aldı.

"Bugün çifte etkinliğimiz var"

Konuyla alakalı konuşan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz, "Bugün, 6'ncısını düzenlediğimiz 'Kariyer Günleri' etkinliğinde sektör temsilcileriyle öğrencilerimizi buluşturmuş bulunuyoruz. Tabii burada sektörün kıymetli paydaşlarıyla öğrencilerimizi buluşturmanın temel amacı, iş yaşamlarında ve kariyer yollarında karşılaşabilecekleri önemli fırsatlarını burada yakalamalarını sağlamak. Staj görüşmeleri ve iş başvuruları yapabiliyor, sektörün beklentilerini öğrenme anlamında doğrudan kendileri temas kurabiliyorlar. Turizm sektöründe kısmen daha düşük bir sezon olması ve sektör temsilcilerinin de buraya gelme imkanının daha yüksek olması dolayısıyla bu etkinliği aralık düzenledik. Öğrencilerimiz staj ve iş görüşmelerini bugün burada değerlendirmiş olabiliyorlar. Bugün çifte etkinliğimiz var. Bir de yukarıda Garsonluk ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün ceket giyme töreni oldu. Bu töreni topraklarımızda olan bir geleneğin devamı gibi düşünebiliriz. Kendinden sonrakine el verme, mahir kılma ve 'bu işi artık sen de yapabilirsin' deme anlamında temsili bir anlamı var. Öğrencilerimiz ceketlerini giydiklerinde aslında o sorumluluklarını da hissediyorlar. Ayrıca beklenti ve sektöre hazırlık anlamında ilk adımlarını atmış oluyorlar. Bugün aramızda bizi de mutlu kılan ve onurlandıran Buğra Özdemir şefimiz var. O da bizim Garsonluk ve Mutfak Sanatı Bölümümüzün ilk mezunlarından. Burada 'Gastronominin Oscarları' diye görebileceğimiz 'Michelin Yıldızı' kazandı. Bu yakın zaman önce açıklandı. Kendisini davet ettik, 'Kariyer Günleri'nde bir mezunumuzun neleri başardığını öğrencilerimize anlatması açısından faydalı olacağını düşündük. O da bizi kırmadı ve bu süreçle ilgili hem öğrencilerimizle tanışmak hem de neler yaşadığını aktarma fırsatı buldu. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Burası kapıları açan bir üniversite"

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölünü mezunu ve Michelin Yıldızı kazanan Şef Buğra Özdemir ise mezun olduğu okulda kendiyle aynı bölümü aynı bölümden mezun öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Buğra Özdemir şöyle konuştu;

"Anadolu Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldum. Şu anda da İstanbul Silivri'de bulunan bir restoranda mutfak şefliği yapmaktayım. Geçtiğimiz yıl, 5 Aralık'ta 'Michelin Guide'da tavsiye listesi ve 'Yeşil Yıldız' ödülüne layık görüldük. Bu ödül biz şefler için çok önemli ve prestijli. Aslında her genç şefin hayali. Üniversite okurken bu ödülü alabilmek benim de hayalimdi. Şu anda Türkiye'de sadece İstanbul, İzmir ve Muğla'daki yerler 'Michelin Rehberi'ne girebiliyor. Buraya gelmeden önce mesaj atan çok öğrenci oldu. Bana sormak istedikleri sorular varmış, onlarla da birazdan görüşeceğim. Buraya bu şekilde gelmek ayrı bir duygu, çok farklı hissiyatlar içindeyim. Mezun olduğunuz bir yere yıllar sonra ödüllü bir şef olarak onlara tavsiye verebilecek birisi olarak gelmek gerçekten çok farklı bir duygu. Benim zamanımda 'Kariyer Günleri' yoktu. Biz staj yerleri bulmakta çok zorlanıyorduk. Çünkü Eskişehir'de okuyorsunuz, küçük bir şehirden gelmişsiniz. Kendi çabamızla mailler atıyorduk, iletişim kurmaya çalışıyorduk. Ama, bu 'Kariyer Günleri' sayesinde işletmelerin buraya gelip, buradaki öğrencilerle sohbet etme fırsatı yakalaması ve onlara staj imkanı sunması gerçekten çok önemli. Burada olduğum için söylemiyorum, Anadolu Üniversitesi gerçekten çok kaliteli bir üniversite. Çok kapıları açan bir üniversite. Buradan mezun olanlar çok iyi yerlerde çalışmaya devam ediyorlar."