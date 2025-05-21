Bursa Bıçak Müzesi, Balibey Han\'da açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerlerinden olan bıçakçılık geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Bursa Bıçak Müzesi'ni, Balibey Han'da düzenlenen törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi, bıçakçılık geleneğini uluslararası alana taşıyacak olan 'Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'ne de 23-24-25 Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

'Müzeler Kenti Bursa' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut olan 12 müzesine Bursa Bıçak Müzesi'ni de ekleyerek hizmete açtı. Balibey Han'da hayata geçirilen müzede, animasyonlar, dijital içerikler, etkileşimli sunumlar ve uygulamalı anlatımlar ile ziyaretçilere aktif bir deneyim sunuluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda 23-24-25 Mayıs tarihleri arasında 'Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı'nda gerçekleşecek festivalde, Türkiye'nin 12 farklı ilinden ve Almanya ile Fransa'dan gelen 150 firma stant açacak. Ayrıca usta bıçakçıların hünerlerini sergileyecekleri atölyeler düzenlenecek. Alanında uzman isimler ise bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları söyleşilerle festivale katkı sunacak.

Müzenin açılış töreni ve Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nin tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclis üyesi Baran Bozoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, Pirge Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasına BURULAŞ'ta uzlaşı ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak başladı. Büyükşehir Belediyesi'nde 13 bin 800 civarında çalışan olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, yaşanan uyuşmazlığa rağmen çalışanların işinin başına dönmesinin kendisini mutlu ettiğini anlattı. Önemli bir kaosu yine çalışanların önlediğini ifade eden Başkan Bozbey, süreçte kendilerine destek veren Bursalılara da ayrıca teşekkür etti. Her zaman çalışanların yanında olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, 13 bin 800 çalışanı eş değer düşündüklerini de vurguladı.

"Bıçak Müzesi, köklü geleneğimizi teknolojiyle buluşturuyor"

Bursa'nın kalbinde özel bir yere sahip olan Balibey Han'da, kentin ustalık mirasını geleceğe taşıyacak Bursa Bıçak Müzesi'nin kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bozbey, aynı zamanda kentin bıçakçılık geleneğini uluslararası alana taşıyacak dev bir kültür buluşması olan Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nin 23-24-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Bıçağın Bursa kültüründe önemli yeri olduğunu, ancak yeteri kadar tanıtılamadığını ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa Bıçağı son derece önemli ve kıymetlidir. 'Müzeler Kenti Bursa' idealimizi büyüterek sürdürüyoruz. Bugün, 12 müzemize bir yenisini daha ekliyoruz. Yüzlerce yıl boyunca Bursa'nın çeliğiyle, emeğiyle ve ustalığıyla şekillenen bıçaklarımızı artık modern bir müzede; geçmişin birikimini geleceğe taşıyan özel bir anlayışla sergiliyoruz. 15. yüzyıla uzanan tarihiyle Osmanlı'nın ilk üç katlı hanı olan Balibey Han'ın üçüncü katında açtığımız Bursa Bıçak Müzesi, hem mekanın tarihi ruhunu yaşatıyor, hem de bu köklü zanaat geleneğimizi günümüz teknolojisiyle buluşturuyor. Uzun yıllar atıl bırakılan ve işlevselliğini kaybetmiş bir alanı yeniden canlandırarak, Balibey Han'ı Bursamızın kadim bıçakçılık kültürüyle yeniden buluşturduk. Çok yakında Bursamıza kazandıracağımız yeni müzelerle bu mirası daha da zenginleştireceğiz. Daha önce ücretli olan tüm müze eğitimleri ve atölyelerimizi de ücretsiz hale getirdik" dedi.

"Festival, sanatla zanaatı buluşturacak"

Bursa'nın bıçakçılık mirasını uluslararası düzeyde görünür kılacak özel bir organizasyona da ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Başkan Bozbey, Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'ni 23- 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceklerini söyledi. Festivalin, sadece bir kültürel şenlik olmadığını, aynı zamanda sosyal ve sanatsal bir buluşma noktası olacağını belirten Başkan Bozbey, "Festivalimiz, sanatla zanaatın buluştuğu, bilginin paylaşıldığı, yeteneğin keşfedildiği, her yaştan insanın dahil olabileceği bir deneyim alanı olacak. Çocuklarımız ve aileleri için özel etkinlikler, atölyeler ve eğlenceli yarışmalar da festival programında yer alacak. Festival coşkusunun Bursa'nın her alanına yayılmasını istiyoruz. Başta Pirge Bıçak olmak üzere, Bursa Bıçakçılar Derneği'ne, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, sanatkarlarımıza ve emeğiyle bu köklü geleneği geleceğe taşıyan ustalarımıza minnettarız. Sahip olduğumuz kültürü ve Bursa bıçağını gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracağız. Bıçak Müzesi'nin Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa bıçağının geleneksel Türk el sanatlarının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bursa bıçağının tarihteki önemini yeniden kazanmasını sağlayacak olan çalışmalardan dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Zeybek, hem müze hem de festivalle birlikte Bursa'daki insanların yüzyıllardır el emeği ve göz nuruyla ürettiği bıçak sanatının yeniden hak ettiği yere geleceğine inandığını dile getirdi.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, yüzyıllardır Bursa'nın ruhunu taşıyan, ustalığın, emeğin ve geleneğin sembolü olan bıçakçılık sanatını gelecek nesillere aktarmak adına kıymetli bir adım atıldığını söyleyerek desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Pirge Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge, Bıçak Müzesi'nin tekrar Bursa'ya kazandırılmasının önemli olduğunu anlatarak, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmenin ardından Bursa Bıçak Müzesi ziyarete açıldı. - BURSA