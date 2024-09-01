Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gastronomi Tırı'na Konuk Oldu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gastronomi Tırı'na Konuk Oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gastronomi Tırı\'na Konuk Oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte 3. Gastronomi Festivali öncesinde ilçe ilçe gezerek kentin eşsiz lezzetlerini tanıtan 'Gastronomi Tırı'na konuk oldu. Şef Dr. Esat Özata ile birlikte kestaneli mücver yapan Başkan Bozbey, 'Bursa'nın merkezinde farklı tatlar, ilçelerinde farklı tatlar var. Bu değerleri tanıtarak turizme kazandırmak istiyoruz' dedi.

01.09.2024 10:12  Güncelleme: 10:16
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte 3. Gastronomi Festivali öncesinde ilçe ilçe gezerek kentin eşsiz lezzetlerini tanıtan 'Gastronomi Tırı'na konuk oldu. Şef Dr. Esat Özata ile birlikte kestaneli mücver yapan Başkan Bozbey, "Bursa'nın merkezinde farklı tatlar, ilçelerinde farklı tatlar var. Bu değerleri tanıtarak turizme kazandırmak istiyoruz" dedi.

Bursa'nın zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenecek olan 3. Gastronomi Festivali'ne 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park ev sahipliği yapacak. Bu yıl uluslararası katılımla gerçekleşecek festival; konserler, yarışmalar, ünlü şeflerle söyleşiler gibi birbirinden renkli içeriklerle Bursalılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Festival öncesinde Bursa'nın lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından hazırlanan 'Gastronomi Tırı', bugüne kadar Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Keles, Orhangazi, Karacabey, İnegöl, Orhaneli ve Gürsu'ya uğradı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Botanik Park'ta Gastronomi Tırı'na konuk oldu. Şef Dr. Esat Özata ile birlikte şef önlüklerini giyerek mutfağa giren Başkan Bozbey ve eşi, tüm malzemeleri Bursa'da yetiştirilen ve üretilen ürünleri kullanarak kestaneli mücver yaptı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda, Başkan Bozbey tarafından kestaneli mücverin püf noktaları da anlatıldı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz ve belediye bürokratları da katıldı.

"Bursa birçok değeri bağrında taşıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın gastronomi kültürüne olan katkılarından dolayı Şef Dr. Esat Özata'ya teşekkür etti. Bursa'nın gastronomi açısından son derece önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Merkezinde farklı tatlar, ilçelerinde farklı tatlar var. İnşallah Bursalılar kendi yemek kültürüne sahip çıkacaktır. Bu değerleri tanıtarak turizme kazandırmak istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri bile olan bir kentte yaşıyoruz. Nilüfer'de kent yöneticiliği yaptığım dönemde bu konuda da bir çalışma yapmıştık. Dağıyla, ovasıyla, deniziyle, sanatıyla, kültürüyle, Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kent olarak Bursa birçok değeri bağrında taşıyor. Böyle bir kentte yöneticilik yapmak bizim için de onurdur. Gastronomi Tırımız 17 ilçeyi geziyor. 13-14-15 Eylül tarihlerinde de Merinos Park'ta Gastronomi Festivali'ni düzenleyeceğiz. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bozbey'in eşi Seden Bozbey ise, Gastronomi Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şef Dr. Esat Özata, Bursa'nın 17 ilçesini Gastronomi Tırı' ile gezerek Bursa'nın eşsiz lezzetlerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Kestane şekerinden cantığına, süt helvasından Hasanağa enginarına kadar birçok coğrafi işaretli ürünü bu coğrafyanın barındırdığını söyleyen Özata, Türkiye'de ilk defa Bursa'da Gastronomi Tırı uygulamasını gördüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şef Dr. Esat Özata eşliğinde sunum tabağını hazırlayan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, izleyenlerden büyük alkış aldı. Yaptıkları yemeğin tadına da bakan Başkan Bozbey ve eşi, Şef Dr. Esat Özata'dan tam not aldı. Eğlenceli ve keyifli anların da yaşandığı programın sonunda Başkan Bozbey ve eşi tarafından katılımcılara kestaneli pilav ikram etti. İkramın ardından Şef Dr. Aysel Gürel Gastro Müzik Korosu konseriyle dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Başkan Bozbey ve eşi daha sonra protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıkarak koronun şarkılarına eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gastronomi Tırı'na Konuk Oldu - Son Dakika

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