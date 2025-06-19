Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
19.06.2025 22:34  Güncelleme: 22:39
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda Yenişehir Havaalanı, kuralsız satış, Bursaspor ve çevre konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Bozbey, yolcu grafiği artan Yenişehir Havaalanı için otobüs seferleri başlattıklarını belirtti ve esnaflar dışındaki ürün satışlarına karşı kararlı olduklarını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Bozbey, " Yenişehir Havaalanı'nı daha aktif hale getirmek için BBBUS otobüs seferleri başlattık. Gittikçe artan bir yolcu grafiği var. Kent olarak sahiplenirsek Yenişehir Havaalanı bir müddet sonra daha popüler olacak ve daha güçlü şekilde hizmet verecek" dedi. Çarşı ve sahil bölgelerinde esnaflar dışında yapılan ürün satışına değinen Başkan Bozbey, bu tür faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda son derece hassas ve kararlıyız. Kuralsız satış yapanlara asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında grup sözcüleri gündeme dair görüşlerini dile getirirken Başkan Bozbey de Büyükşehir Belediyesi ve Bursa gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Bozbey konuşmasına geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileyerek başladı. Ardından tüm babaların geçmiş Babalar Günü'nü kutlayan Başkan Bozbey, Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi'nde anız yakılması sonucu meydana gelen yangın hakkında konuştu. Başkan Bozbey, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması adına çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı. İsrail ve İran arasında yaşananlara da değinen Başkan Mustafa Bozbey gerilimin kısa süre içinde son bulmasını dilediğini söyledi. Ayrıca İsrail'i Gazze'de yaptıkları nedeniyle kınadığını belirten Başkan Bozbey, "Umarım Gazze'deki yaşananlar en kısa sürede son bulur ve Filistinli kardeşlerimiz sağlıklı şekilde hayatlarına devam eder" dedi.

"Bursa spor'a sahip çıkmak son derece önemli"

'Yılın Sanat Olayı' diye adlandırılan ve 21 Haziran'da İznik'te dünya prömiyerinin yapılacağı İznik Türküsü eseri hakkında konuşan Başkan Bozbey, "Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın İznik sahilinde gerçekleştireceği konsere tüm Bursalıları ve meclis üyelerimizi bekliyoruz" diye konuştu. 1 Haziran 1963 yılında kurulan Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bursaspor'a sahip çıkmak ve maddi manevi yanında olmak son derece önemli. Meclis üyelerimize ve tüm Bursalılara Bursaspor'un yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Takımımız bu sene yaşamış olduğu şampiyonlukla bir ivme kazandı. İnşallah 2 yıl sonra Bursaspor'umuzu Süper Lig'de izleyeceğiz" dedi.

Sinekle mücadeleyle ilgili çalışmaları yaz aylarında hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, "Ayrıca Keles'teki Atıksu Arıtma Tesisi'mizi hizmete açtık. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Diğer yandan Yenişehir Havaalanı'nı daha aktif hale getirmek için BBBUS otobüs seferleri başlattık. Gittikçe artan bir yolcu grafiği var. Kent olarak sahiplenirsek Yenişehir Havaalanı bir müddet sonra daha popüler olacak ve daha güçlü şekilde hizmet verecek" dedi.

10 bin nüfusun üzerindeki mahallelerin muhtarlıklarına Bursalılara daha iyi hizmet vermeleri adına personel desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Bozbey diğer yandan Çınarcık Barajı İshale Hattı çalışmalarının hızlandığını ve yapılan girişimler sonucunda projenin tamamlanmasının 9 ay öne çekildiğini vurguladı. Önceki dönemde spor tesisi ve benzeri Büyükşehir'e ait yapılara BUSKİ tarafından kurulan güneş enerjisi sistemlerinin ne yazık ki faaliyete geçirilmediğini ve bugün hurda durumuna düştüğünü söyleyen Başkan Bozbey, bu sistemleri heba olmamaları adına sökülüp depolara kaldırıldığını belirtti. Bozbey, "Söğüt Mahallesi'nde ortaya çıkan enerji ihtiyacı doğrultusunda ekip arkadaşlarımız o sistemlerin bakımını yapıp sistemleri mahallemize entegre etti. Şu anda bölgedeki çalışmalar sağlıklı şekilde yürütülüyor" dedi.

"Kuralsız satış yapanlara asla taviz vermeyeceğiz"

Yenilenen BUDO İskelesi'ne de değinen Başkan Bozbey, iskelenin Bursa'ya deniz üzerinden gelecek misafirleri karşılamak konusunda Bursa'ya yakışacak, güzel bir mekana dönüştüğünü belirtti. Çarşı ve sahil bölgelerinde esnaflar dışında yapılan ürün satışına da değinen Başkan Bozbey, bu tür faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hem kayıtlı esnafın korunmasının hem de vatandaşların kamusal alanlarda özgürce vakit geçirebilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Bozbey, "Bu konuda son derece hassas ve kararlıyız. Kuralsız satış yapanlara asla taviz vermeyeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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