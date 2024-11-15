Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne eksikleri iletiyoruz

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Alanyurt Köy İçi Merkez Camide düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarına dair şikayetlerini çok iyi anladığını söyledi. Çalışma yapılmasına karşı olmadığını kaydeden Taban, "Ama bir an önce, hızlı ve kaliteli şekilde, seri yapılsın. Biz yapılan işe hiçbir zaman neden yapıldı demiyoruz. Açılan yerler hızlıca kapatılsın taleplerimiz var. Bunları da Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın göreve geldiği günden bu yana kış dönemlerinde gerçekleştirdiği 'Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları' yaz döneminde verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen Bereket Sofrası halk günleri buluşmalarının ikincisi, bu sabah Alanyurt Köy İçi Merkez Camide gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Fatih ve Cumhuriyet Mahalleleri sakinleriyle buluştu.

Mahallelerin sorunlarını masaya yatırıldı

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

"Gayemiz sizleri dinlemek"

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak Bereket Sofrası adı altında buluşmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak; "Burada çok değerli AK Parti İlçe Başkanım, Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çalışma arkadaşlarım ile birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu buluşmalar sayesinde varsa vatandaşlarımızın bize sormak istedikleri, iletmek istedikleri onları dinliyoruz. Burada gayemiz yaptıklarımızı anlatmaktan ziyade sizleri dinlemek. Aslında sizlerin yönlendirmesiyle kendi durumumuzu da ölçüyoruz. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi nedir? Şikayetleri nelerdir? Sizden gelen konularla ilgili de arka planda neler yapabiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Tamamlandığında konforunu yaşayacağız

Şu an İnegöl'de devam eden en önemli çalışmanın altyapı çalışmaları olduğunu kaydeden Başkan Taban, "Geçtiğimiz dönem başlayan, bu dönem de devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki BUSKİ tarafından yapılan içme suyu hatlarının yenilenme çalışması devam ediyor. İnşallah hatlarımız yenilendiğinde de özellikle Uludağ tarafından gelen kaynaklarımızla ilgili en kaliteli suyu vatandaşlarımızın çeşmesinden akıtmak gibi bir hedef var. Doğal kaynak suyunu vatandaşımız içebilsin, hazır su almasın istiyoruz. Bir taraftan da tabi yağmur suyu hatlarıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Bir taraftan eskiyen, değişim gereken kanalizasyon hatlarıyla ilgili çalışmalar var. Tabi ki bu çalışmaların zahmeti var, zorlukları var. Kışın yapıldığında çamur, yazın toz Ancak tamamlandığında onun konforunu yaşıyor olacağız" açıklamalarında bulundu.

Kazılan yerlerin hızlıca kapatılmasını istiyoruz

Çalışmaların devam ettiği süreçte yaşanan zorluklar olduğuna da değinen Taban, şöyle devam etti: "Bu noktada şikayetler bizlere de iletiliyor. Ben sizleri çok iyi anladığımı düşünüyorum. Çalışma tabi ki yapılsın ama bir an önce, hızlı ve kaliteli şekilde seri yapılsın. Açılan yerler hızlıca kapatılsın taleplerimiz var. Bunları da Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz. Onlar da hızlı şekilde bu çalışmaları yapacaklarını söylüyorlar. Dün meclis toplantımızda tekrar söz alarak bu konuları ifade ettim. Vatandaşlarımızın bu konudaki beklentisi açılan yerlerin bir an önce kapatılması şeklindedir. Biz yapılan işe hiçbir zaman neden yapıldı demiyoruz. Doğru ve kaliteli yapılması gerektiği yönünde söylemlerimiz var. Hatta orada bir örnekte verdim, Avrupa'da aynı anda 100 metreden fazla kazı izni verilmiyor. Burada yapılan çalışmaların da daha küçük etaplar halinde yapılmasının daha doğru olduğunu ilgili kurumlarla paylaştık."

Başkan taban su israfına da dikkat çekti

Başkan Taban, konuşmasının devamında dünyanın karşı karşıya olduğu kuraklık konusuna da değinerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Taban, "Özellikle son yıllarda kuraklıkla ilgili bir tehlikemiz var. Ülkemiz ve dünya genelinde yaşanan bir sorun bu. Su kaynaklarının azaldığını görüyoruz. Farkında olmadan bir miktar israf olduğunu da görüyoruz. Bu konuya da dikkat çekmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verildi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler yapıldı. - BURSA