Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sıvı Gübre Tesisi\'ni hizmete açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hizmete aldığı Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nin ardından Tarım Peyzaj AŞ. bünyesinde kurulan Sıvı Gübre Tesisi'ni de hizmete açtı. Çiftçilerin daha fazla üretmesi, ürettiğinin de karşılığını alması için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, BUSKİ'ye ait arıtma tesislerinden çıkan çamurlardan gübre üreterek çiftlere dağıtacaklarını ve pazartesi gününden itibaren mazotla ilgili talepleri almaya başlayacaklarını açıkladı.

Bursa'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiyi her alanda destekleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin üretimini, gelirini ve yaşam standartlarını artıracak çalışmalarını bir bir hayata geçiriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'ni (Tarım Plast Fabrikası) hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 geri dönüşüm malzemelerinden üretilen damla sulama borularını üreticilere ulaştırdı. Türkiye'ye örnek olan yatırımın ardından Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ bünyesinde kurulan Sıvı Gübre Tesisi'ni de düzenlenen törenle hizmete açtı. Çevreci bir üretim anlayışıyla hizmete alınan tesiste, ilk etapta hümik asitli, kalsiyum nitratlı, bor-çinko ve yüksek fosforlu ve çinko içerikli olmak üzere dört çeşit sıvı gübre üretilecek. İlk yıl için 900 tonluk üretim kapasitesine sahip olan tesiste, önümüzdeki süreçte ürün çeşitliliğini artırılarak formülleri zenginleştirilecek.

Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Devlet Bakanı Turhan Tayan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, meclis üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve ziraat odalarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Mazotla ilgili talepleri almaya başlayacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu, tarımı, hayvancılığı ve tarlada çalışmanın ne demek olduğunu bildiğini söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren üreticileri destekleyen projeleri uygulamaya başladıklarını belirten Başkan Bozbey, Tarım Plast Fabrikası'nı hayata geçirerek damla sulama borularını üretip dağıttıklarını, sıvı gübre tesisini de açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Üretilen sıvı gübrelerin Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait alanlarda denendiğini dile getiren Başkan Bozbey, "Çiftçilerimizin daha fazla üretmesi, ürettiğinin karşılığını alması için mücadele ediyoruz. Bunun için tüm sorumlulukları üstleniyoruz. Yeni bir proje üzerinde de çalışıyoruz. BUSKİ'ye ait arıtma tesislerinden çıkan çamurlardan gübre üretmeye başlayacağız. Çıkan ürünleri yine üreticilerimize vereceğiz. Bursalı çiftçi, üretimiyle ve aldığı desteklerle Türkiye'de örnek olacak. Yapacak gücümüz ve bilgi birikimimiz var. Pazartesi gününden itibaren mazotla ilgili talepleri almaya başlayacağız. Çiftçimize mazot desteği de yapacağız. Üreticimizin tarlasını boş bırakmaması için çalışıyoruz" dedi.

"Tüm çiftçilerimize selam olsun"

Üretimi artırmanın yanında tarlada ürünü bırakmamak için pazar araştırmalarını da sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, Bursa'daki 730 civarındaki köyde hala çiftçilik, tarım ve hayvancılık yapıldığına dikkat çekti. Topraklarını bırakıp kente gelmemeleri için üreticiyi desteklediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Biz çiftçimizi böyle seviyoruz. Sadece selam vererek değil, kol kola girerek mücadeleyi yürütüyoruz. Bir taraftan da çevremizi koruyoruz. Bu ürünler sayesinde doğayı korumuş, suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmiş oluyoruz. Çevreci anlayışla yatırımlarımızı yapıyoruz. Gübrelerin nasıl doğru kullanılacağı, daha az suyla nasıl daha fazla üretim yapılacağı üzerine eğitimlerimizi de sürdürüyoruz. Tüm çiftçilerimize selam olsun. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı'na ulaşacağız. Bazı yerlerde şapla ilgili sorunlar var. Bunlara dikkat edelim. Kurban atıklarının da gelişi güzel doğaya atılmamasını istiyorum. Tesisimiz çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Eski Devlet Bakanı Turhan Tayan ise, 1964 yılından bu yana köylü ile iletişim halinde olduğunu hatırlatarak, tesisin açılışından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü, milletin efendisidir' sözünü hatırlatan Tayan, çiftçinin elinden tutulması ve desteklenmesi halinde tekrar üretim ve ihracat yaparak milletin efendisi olabileceğini söyledi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tesisi hizmete alan Başkan Mustafa Bozbey'e ve Tarım Peyzaj AŞ'ye teşekkür etti. Vatandaşın daha rahat yaşayabilmesi, tarladaki mahsulünün kalmaması için verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini anlatan Yeşiltaş, Bursa'nın bereketli topraklarının ancak ciddi desteklerle değerlendirilebileceğini söyledi. Toprakları tekrar yeşertmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Yeşiltaş, tesisin hayırlı olmasını diledi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, çok bereketli bir coğrafyada yaşadıklarını, ancak Türkiye'de tarımın artık tercih edilmez hale geldiğini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesisin bu anlamda çok kıymetli olduğunu dile getiren Öztürk, sıvı gübre tesisinin Bursa'ya ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Üretilen gübrelerin Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait arazilerde denendiğini ve çok iyi sonuçlar alındığını açıklayan Erdem, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir, Bursa ve ilçe tarımı için son derece önemli bir yatırımın hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sıvı gübre tesisini kente kazandıran Başkan Mustafa Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım Peyzaj AŞ'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Bozbey ve protokol üyeleri, tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Törenin sonunda çiftçilere 22 kiloluk sıvı gübrelerin dağıtımı yapıldı. - BURSA