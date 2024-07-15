Bursa'da 15 Temmuz Anma Programları Şehitlik Ziyaretleri ile Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 15 Temmuz Anma Programları Şehitlik Ziyaretleri ile Başladı

Bursa\'da 15 Temmuz Anma Programları Şehitlik Ziyaretleri ile Başladı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve il protokolü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında şehitlikleri ziyaret ederek karanfil bıraktı. Anma programında ayrıca bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

15.07.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 15 Temmuz anma programları şehitlik ziyaretleri ile başladı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında Bursa'da anma programları şehitlik ziyaretleri ile başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki il protokolü Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerini ziyaret ederek şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı. Anma Programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'un yanı sıra polis ve jandarma ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Dualarla başlayan anma programı şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile son buldu.

Fotoğraf sergisi o geceyi hatırlattı

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine ait fotoğraflar sergilendi. Kahramanların ve hainlerin fotoğraflarıyla demokrasinin önemi bir kez daha vurgulandı. Program sonrası basın açıklaması gerçekleştiren Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Gazilerimiz ile bir araya geldik. Şimdi de bir fotoğraf sergisini açtık. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah sağlık, sıhhat versin, hayırlı ömürler nasip etsin. 8 yıl önce bende Adana'daydım. Ülkemiz hainlerle çok ciddi bir mücadele etti. Bu mücadelenin sonucunda şehit verdik, gazilerimiz oldu. İnanıyorum ki bu fotoğraflar hem hainleri hem de kahramanları unutturmayacak. İnşallah ülkemiz daha da gelişecek. Türkiye yüzyılına daha emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Bursa, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 15 Temmuz Anma Programları Şehitlik Ziyaretleri ile Başladı - Son Dakika


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 15 Temmuz Anma Programları Şehitlik Ziyaretleri ile Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement