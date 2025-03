Bursa'da Arabayatağı Kentsel Dönüşüm Projesinin Temeli Atıldı

Arabayatağı Kentsel Dönüşüm Projesinin temeli atıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir tarafından Arabayatağı mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin çehresini değiştirdiği ve modern bir yaşam alanı oluşturacağı projelerin çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Arabayatağı Muhtarı Celal Depe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kentsel dönüşüm zorunluluk"

Törenin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Bozbey Bu mahallemizde yeni bir başlangıca imza atıyoruz diye belirtti. Bozbey, " Bu imzanın mutluluğunu taşıyoruz. Bugün atacağımız bu temel, Bursa'mızda güvenli bir yaşamın olacağını ve örnek projelerden birinin yaşama geçirileceğinin altını çiziyorum. Bursa gelişen önemli kentlerden biri. Bu kentin 70li yıllardan itibaren plansız büyümesi, yapılaşması, deprem riskiyle karşı karşıya olması ve sıvılaşma potansiyelinin olmasıyla bu durumları göz önüne alarak riskler için çözüm önerilerini hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm artık tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Bursa'mız 7 adet aktif fay hattı bulunduruyor. Kentimizi daha dirençli hala getirmek hepimizin zorunluluğudur. 650 gün süresi var. Bu süreçte hep beraber burada anahtarlarımızı almış olacağız ve mahallemize değer katmış olacağız" dedi.

"Bölgenin zemininde sıvılaşma potansiyeli yüksek"

Arabayatağı'nın zemin kalitesi açısından sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bozbey, "Bursa'nın her yerinde kentsel dönüşüme tabii bir çok alan var. JAYKA ile yürüttüğümüz projeyle 620 bin binanın 128 bin civarı binasının 7 şiddetinde depremde hasar göreceği ve bunun da 22 bin civarı binanın yıkılacağı varsayılıyor. Böyle değerlendirdiğimizde o binaların altında bir can kaybetmiş olsak, 30 bin can demektir. Belediyelerimizle ortaklaşarak kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız. Kentse dönüşüm alanları belirlendi ve kentsel dönüşümle alternatif yolların açılması söz konusu ve bunları da hızlandırmalıyız. 60 metrelik bir yol planlıyoruz. Yıldırım Belediyemizle görüşüyoruz. Ankara Yolu'na alternatif bir yol gerçekleştirdiğimizde buradaki yaşam kalitesinin daha yukarı çıkacağını öngörüyoruz. Bizim amacımız tek; insanlarımızın iyi ve güzel bir çevrede yaşaması için, gülümsemesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.