Bursa'da 'Balık Tutma Yarışması' Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 'Balık Tutma Yarışması' Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bursa\'da \'Balık Tutma Yarışması\' Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Balık Tutma Yarışması'nda 45 usta balıkçı, Marmara Denizi'nde en fazla balığı tutmak için kıyasıya yarıştı. Günün sonunda dereceye giren balıkçılara ödüller verildi.

17.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Balık Tutma Yarışması'nda teknelerle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, en fazla balığı tutarak birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı.

Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa'nın deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi'nde renkli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfezi'nde 'Olta Ustaları Yarışıyor-Balık Tutma Yarışması' düzenlendi. Gemlik İskelesi'nden 5 farklı tekneyle günün ilk ışıklarında Marmara Denizi'ne açılan toplam 45 usta balıkçı, kendi ekipmanlarıyla en fazla balığı yakalamak için hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmada, usta balıkçılar birinci gelebilmek için hem kıyasıya yarıştı hem de denizin tadını çıkardı. Günün sonunda 2 bin 265 kilo balık tutan Polat Doğan birinci olurken, bin 780 kilo balık tutan Efraim Öztaş ikinci, bin 170 kilo balık tutan Geylani Bol üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut tarafından dereceye giren usta balıkçılara çeşitli ödüller takdim edildi.

Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut, Bursa'nın denizcilik kültürünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Usta balıkçıların bir yandan yarıştığını bir yandan da keyifli anlar yaşadığını belirten Turgut, "Yarışmaya katılan ve dereceye giren herkesi tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerle hem denizlerimize olan ilgiyi artırmayı hem de sporun her dalında bir araya gelmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Denizcilik, Balıkçılık, Etkinlik, Yerel, Yaşam, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Balık Tutma Yarışması' Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:58:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Balık Tutma Yarışması' Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.