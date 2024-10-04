Bursa'da Beşyol Kavşağı Trafiğe Kapatılıyor - Son Dakika
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Bursa'da Beşyol Kavşağı Trafiğe Kapatılıyor

Bursa\'da Beşyol Kavşağı Trafiğe Kapatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları nedeniyle Beşyol sinyalize kavşağını 06 Ekim Pazar günü kapatacak. Trafik akışı yeni köprülü kavşağa yönlendirilecek.

04.10.2024 17:17  Güncelleme: 17:18
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları kapsamında hali hazırda kullanılan Beşyol sinyalize kavşağının 06 Ekim Pazar günü kapatılacağını, trafik akışının Beşyol Köprülü Kavşağına yönlendirileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"UKOME Kurulu'nun 27 Eylül 2024 tarih ve 2024/174 sayılı kararı ile Beşyol Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları çerçevesinde hali hazırda kullanılan Beşyol sinyalize kavşağı 06 Ekim 2024 Pazar günü kapatılarak, trafik akışı Beşyol Köprülü Kavşağına yönlendirilecektir. Katlı kavşağın hizmete alınacağı süreç içerisinde ana yol güzergahı ile kavşak bağlantı kollarında 07 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında gece 24.00-06.00 saatleri arasında asfalt kaplama çalışmaları sürdürülecektir."

Düzenlemeler çerçevesinde sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar ise şöyle sıralandı;

"1- İstanbul Yolu Caddesi Beşyol Hemzemin Kavşağı orta refüjü kapatılarak tramvay hattı ve İstanbul Yolu Caddesi kesintisiz hale getirilecektir. 2- Etibank Caddesini kullanarak Kuzey ve Doğu yönünde ilerleyen araçların kullanımı için Fatih Mahallesi 2. Adalet Caddesi Güney-Kuzey aksında tek yönlü olarak düzenlenecektir. 3- Altınova Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi- Karınca Caddesi kesimindeki refüj açıklığı kapatılacaktır. 4- Murat Hüdavendigar Caddesi-Karınca Caddesi kesimindeki yaya geçitleri mevcut haliyle korunacak, yayalar için bas-geç sinyalizasyon sistemi oluşturulacaktır. 5- Halihazırda Beşyol hemzemin sinyalize kavşağını kullanan 3/İ, 18,18/B, 18İ,19/C,31/A, 43/A, 96 ve B2/C toplu taşıma hatlarının güzergahları katlı kavşağı kullanacak şekilde yeniden düzenlenecek olup, hat detaylarına https://www.burulas.com.tr/otobus/ linkinden ulaşılabilir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Beşyol Kavşağı Trafiğe Kapatılıyor - Son Dakika

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