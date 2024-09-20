Bursa'da Gaziler Günü Anması Yapıldı

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Bursa'da Gaziler gününde şehitler unutulmadı

BURSA - Bursa'da 19 Eylül Gaziler gününe özel şehitleri anma programı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından Mihraplı Anıtı önünde düzenlenen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.

Program şehitlik anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aden Erdem açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdem yaptığı açıklamada,"Zaferler gören bağımsızlğımızı ve istiklali için vatanı topyekün koruyan Trablus'da, Sarıkamış'da, Çanakkale'de ve Galiçya'da kanıyla toprağı süsleyen bir ecdadın torunuyuz. Torunu olduğum bu kutlu milletimin beylikten devlet kuran Osman gibi cesur, çağ açıp çağ kapayan Fatih gibi kararlı, Gazi Mustafa Kemal gibi azimli bir askeriyim. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yüreğinde ve dimağında vatan, millet ve sevgisiyle görev yaparken canlarını ortaya koyan, kahraman gazilere müjdelenen bu arkadaşlara Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı verilişinin 103. yıldönümüdür. Atatürk'e gazilik ünvanını verilmesinin yıldönümüne tüm milletimizin önünde şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Program Başkan Erdem'in açıklamalarının ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın Mihraplı Şehit- Gazi Dernekleri yerleşkesi bahçesi önünde yapılan kokteylde gazi askerlerle bir araya gelip konuşmasıyla sona erdi.