Bursa Gastronomi Festivali Başladı

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Bursa'nın tescilli lezzetleri ve unutulmaya yüz tutmuş tatları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlediği 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde vitrine çıktı. Başkan Mustafa Bozbey, "Gastronomi Festivalimiz, hem kültürümüzün ve mutfağımızın zenginliklerinin dünyaya tanıtıldığı hem de en keyifli lezzetlerimizin sunulduğu bir sahne olacaktır" dedi.

Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin bir içerikle hazırlanan ve Cumhuriyet Caddesi'nden Atatürk Stadyumu Caddesi'ne kadar uzanan renkli kortejle start alan 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin resmi açılış töreni, adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park'ta yapıldı. Festival alanının girişindeki kurdele kesilmesiyle başlayan festivalin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bursa milletvekilleri, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, gastronomi profesyonelleri, şefler, gastronomi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

"Soframıza, festivalimize hoş geldiniz"

Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Damağımdaki Bursa' temasıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gastronomi Festivali'nin, kültürel mirasın da keşfedileceği bir serüven olacağını belirtti. Gastronominin kültürün, coğrafyanın ve tarihi birikimin de yansıması olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Bu yıl, Bursa mutfağı ve ürünlerimizden oluşan bir festival hazırladık. Kentimizin hikayesini, kendi ürünlerimiz ve yemeklerimizle soframızda anlatmak istedik. Soframıza, festivalimize hoş geldiniz. Bursa'nın sahip olduğu tarımsal zenginlik, sofralarda da tüm ihtişamıyla hayat buluyor. Buna rağmen çiftçimiz bundan hak ettiği karşılığı alamıyor. Her karışından bereket fışkıran toprağın üzerinde yaşayanlar, şu an en temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılarken iki kere düşünmek zorunda kalıyor. Kentimizin geleceği, sofralarımızın sağlıklı gıdalarla buluşması için en önemli şart, topraklarımıza sahip çıkmaktır. Gastronomi festivalimiz boyunca ürünlerimizi ve Bursa lezzetlerimizi misafirlerimize sunacağız" dedi.

"Festivalin bir diğer sonucu yerel ekonomimize hareket getirmektir"

Çiftçilerin daha az maliyetle daha yüksek verim elde etmelerini sağlamak amacıyla projeler ürettiklerini anlatan Başkan Bozbey, tohum, ekipman destekleriyle çiftçinin maliyetlerini düşürerek üretimlerini sürdürülebilir kılmaya gayret ettiklerini söyledi. Gastronomi etkinliklerinin kırsal turizmin bel kemiğini oluşturacağını anlatan Bozbey, "Gastronomi turizmi, yerel mutfakların keşfedilmesi kadar yerel ekonomiye katkı sağlama açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Bu festivalin bir diğer sonucu da durgun yerel ekonomimize bir hareket getirmektir. Önümüzdeki senelerde bu ekonomik faydayı daha da yaygınlaştıracağız. Festivalimiz, hem kültürümüzün ve mutfağımızın zenginliklerinin dünyaya tanıtıldığı bir sahne olacaktır. Festivalimizin amacı, yemeklerimizi tanıtmak, yerel üreticileri desteklemek ve gastronomi dünyasında köprüler kurmaktır" diye konuştu.

"Hem kulağa, hem göze, hem de damaklara hitap eden tatlar"

Üç gün boyunca sürecek festivalde, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla söyleşi ve sahne gösterilerinin olacağını hatırlatan Başkan Bozbey, atölyeler, açık mutfaklar, bilimsel oturumlar, rekor denemeleri ve renkli yarışmalarla misafirlerin unutulmaz bir deneyim yaşayacağını ifade etti. 7 farklı ülke ve 10 farklı ilden gelen katılımcılarla gastronomi paydaşlarının festivalde yer aldığını anlatan Bozbey, "Ziyaretçilerimiz hem kulağa, hem göze, hem de damaklara hitap eden tatları deneyimleme imkanı bulacak. Dolu dolu bir festival programıyla karşınızdayız. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gastronomi Festivali'nin hem tanıtıma hem de üreticilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında gastronomi ve yerel lezzetler açısından da zengin bir kent olduğunu söyledi. Kayışoğlu, Gastronomi Festivali'nin hazırlanmasında emeği geçen Başkanı Mustafa Bozbey'e ve ekibine teşekkür etti.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de Gastronomi Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken tarafından festivale katkı sağlayan firmaların yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi. Programda, Kebapçı İskender'in baş ustası Yavuz İskenderoğlu ve oğlu Oğuzhan İskenderoğlu ile Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamlamış gastronomi öğrencileri tarafından bir Ahilik geleneği olan 'ŞED Töreni'nin canlandırılması yapıldı.

Törenin sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile protokol üyeleri tarafından festivalin açılış pastası da kesilerek katılımcılara ikram edildi. - BURSA