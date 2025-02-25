Bursa'da Ramazan Coşkusu: Konserler ve İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika
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Bursa'da Ramazan Coşkusu: Konserler ve İftar Sofraları Kurulacak

Bursa\'da Ramazan Coşkusu: Konserler ve İftar Sofraları Kurulacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını dolu dolu geçirmek için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İftar çadırları kurulacak, konserler ve kültürel programlar gerçekleştirilecek.

25.02.2025 16:40  Güncelleme: 16:42
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın coşku, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Her yaş grubuna hitap eden konser, tiyatro, sinema ve orta oyunu gibi programlarla Ramazan ayı dolu dolu geçecek.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla Bursa'da bu sene de dolu dolu yaşanacak. Ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve BURFAŞ tarafından Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İshakpaşa Camii önünde iftar çadırları kurulacak. Yoğunluğun en fazla olduğu Terminal, Acemler, Şehreküstü, Mimar Sinan, Şevket Yılmaz, Küçük Sanayi, Arabayatağı, Otosansit, Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Organize Sanayi, Osmangazi, Kestel, Gürsu ve Hacivat'ta iftara yetişemeyen veya gidemeyen vatandaşlar için iftariyelik dağıtılacak. Ramazan ayı boyunca yüzlerce camide Bursalılara tatlı ikramında bulunulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bütün ilçelerde Ramazan'ın bereketini ve sevincini vatandaşlarla iftar sofralarında paylaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanlarında çok sayıda kültür ve sanat programı da planlandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Kültür AŞ işbirliğiyle 1-29 Mart tarihleri arasında sihirbaz gösterisi, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, danışık gecesi, tiyatro, konser, orta oyunu, söyleşi, sahne gösterileri, tasavvuf programları gibi birçok etkinlik Bursalıları bekliyor olacak. Kültürpark Ramazan Meydanı'nda moderatörlüğünü Mesut Yavaş'ın üstleneceği ve birbirinden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı canlı yayın programları ise BBBTV ve Büyükşehir Belediyesi hesaplarından yayınlanacak. Ramazan ayı boyunca Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Mevlevihane ve Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde iftar programları, sergiler, sohbetler ve konserler gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel dolu dolu bir program hazırlandığını belirten Başkan Bozbey, "Birçok tarihi ve kültürel güzelliği içerisinde barındıran Bursa, Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı bir kent olacak. Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurduğumuz Ramazan Meydanlarında Karagöz-Hacivat gölge oyunlarından konserlere, söyleşilerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik Bursalılarla buluşacak. Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İshakpaşa Camii önünde kurduğumuz çadırlarda binlerce vatandaşımızı iftar sofralarında buluşturacağız. Ben de bütün ilçelerimizi ziyaret ederek Ramazan'ın bereketini halkımızla birlikte yaşayacağım. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ı, Bursa'da hep birlikte yaşayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Ramazan Coşkusu: Konserler ve İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika

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