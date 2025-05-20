Bursa'da ulaşımdaki grevle ilgili son durum - Son Dakika
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Bursa'da ulaşımdaki grevle ilgili son durum

Bursa\'da ulaşımdaki grevle ilgili son durum

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki AKOM Toplantı Salonu'nda, olumsuz sonuçlanan BURULAŞ'taki toplu iş sözleşmesi süreci ve sonrasındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

20.05.2025 12:09  Güncelleme: 12:13
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki AKOM Toplantı Salonu'nda, olumsuz sonuçlanan BURULAŞ'taki toplu iş sözleşmesi süreci ve sonrasındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın sabaha BURULAŞ greviyle uyandığını belirten Bozbey, tüm yapıcı ve olumlu tavırlarına rağmen toplu iş sözleşmesinin grevle sonuçlanmasının hem kendilerini hem de Bursalıları üzdüğünü söyledi.

Sendika yönetiminin karşılanması imkansız ve belediyenin mali disiplinine çok büyük zarar verecek talepleri nedeniyle böyle bir uyuşmazlık olduğunu anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Biz Bursalılar mağdur olmasın, Bursalılar yine grevle karşılaşmasın diye son dakikaya kadar bu sabah saat 04.00'e kadar anlaşma yolunu müzakere yolunu seçtik ama sonuç alınamadı. Üzülerek söylüyorum Ankara ve Konya'da imza attıkları sözleşmelere, sendikanın imza koyduğu sözleşmelere baktığımızda bizim işçimize çalışanımıza vermiş olduğumuz ücretlerin altında olmasına rağmen sendika grevi seçmiştir. Sizlerin ve Bursalıların parasını işçimize veriyoruz. Kendi paramı vermiyorum. Bursalının, belediyenin şirketlerin geleceğini düşünerek hareket etmek zorundayız. İnanın kılı kırk yararak bir taraftan Bursalıları, bir taraftan hizmetleri ve bir taraftan da çalışanlarımızı düşünüyoruz."

İşine dönen işçilere teşekkür

Bozbey, Konya ve Ankara'daki anlaşmalar aynı sendika tarafından imza altına alınan sözleşmelerin üzerinde teklif verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımıza sahip çıktık, destek verdik ancak bunun yanında sendika yönetimi grevi seçti. Grev yasal haktır ancak işçilerimizin, çalışanlarımızın hele hele yasal olarak yasaya uyarak 'ben greve katılmıyorum, belediyemizin BURULAŞ'ın verdiği teklifi olumlu buluyorum' diyerek aracına binen sürücü kardeşlerime, alanda çalışan kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Onlar verilen teklifi olumlu bulan ve halen bu teklifler gerçekten verildi mi diyerek iş başına dönen kardeşlerime teşekkür ediyorum. 'Yasal olarak ben greve katılmıyorum işime devam etmek istiyorum' diyen hiçbir kardeşimizin orada farklı durumda karşılaşmasına izin vermeyiz."

"Niyetleri nedir bilemem"

İşine dönmek isteyen çalışanlarının engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Bozbey, şunları söyledi:

"Sendika yönetimine yasaları hatırlatmak istiyorum. Grev yapılabilir ama greve katılmak istemeyenler başvurusunu yapar ve işinin başına dönüp çalışır. Greve katılmayıp işinin başına dönenlere teşekkür ediyorum. Onların haklarını da sonuna kadar koruyacak olan benim. Sorumluluk bizdedir. Çünkü sendikanın çalışanlarımızı tehdit ettiğini görüyoruz. Bir sendikanın bunu yapmaması gerekiyor. Sendikanın yasaları bildiği halde yasaları çiğneyecek tavırda olmaması gerekiyor. Keyfiyet öne çıkmış durumda. Niyetleri nedir bilemem ancak Bursa, İstanbul ve İzmir'de büyükşehirlerde aynı süreçte greve gidilmek istenmesinin bir anlamı, karşılığı olmalı. Kamuoyunun bu sendikayı bu şekilde değerlendirmesini arzu ediyorum."

Her toplantıda, sendika başkanına yazılı olarak da dahil 13 bin 800 civarında çalışanları olduğunu ve her birinin kendileri için değerli olduğunu söylediğini belirten Bozbey, beraber hizmet ürettiklerini ve hiçbir çalışma arkadaşını ayırt etmediğini söyledi.

"Haklarını koruyacağım"

Sabah saatlerinde grevin etkisiyle ulaşımda sorunlar yaşandığını anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Bursalılara teşekkür ediyorum bizlerin yanında olduklarını, bizlere destek olduklarını açıkça beyan ettiler. Çalışanlarımızdan grevde olan da dahil olmak üzere birçoğunun işine dönmek isteği var. 'Siz verdiğiniz teklifte orada duruyorsanız ve orada o teklifi yapıyorsanız biz işimize dönmek istiyoruz' diyorlar. İçeride bazı arkadaşlarımızın işine dönmesine şantajla tehditle engel oluyorlar, bunları yapmasınlar vebali daha fazla olur. İşine dönmek isteyenlerin sendika yetkilileri tarafından 'dönmeyin hakkınızı kaybederseniz, yapılacak sözleşmeden hakkınızı alamazsınız' gibi tehditlerde bulunduklarını bize söylüyorlar. Çalışma arkadaşlarım hiç merak etmeyin sizin haklarınızı sonuna kadar koruyup o sözleşmeyi yapacağım. O sözleşmeyi yaparken işe dönmüş olan arkadaşlarımın hakları birebir korunarak yapılacak."

Bursaray'da yüzde 100'e yakın kapasiteyi yakaladıklarını dile getiren Bozbey, "Verdiğimiz sözlerde aynı noktadayız ve karşılığında da çalışanımız işinin başına geçiyor. Aynı şekilde otobüslerle ilgili 18 körüklü otobüsümüz, 125 aracımız çalışır durumda, bin 500'e yakın halk otobüsümüz çalışıyor. 1-2 saat sorun yaşandı ama gitgide çalışanlarımızın önemli bölümü, işinin başına geçecek. Biz teklifimizde ısrarcıyız" dedi.

Verdikleri, önerdikleri ücretlerin birçok yerde alınamadığına dikkati çeken Bozbey, "Tüm çalışanlarımızın görevinin başına geçmesini istiyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarım sendikanın farklı konuşmalarına bakmayın. Sizin hakkınızı da Bursalıların hakkını da koruyoruz. Bu grevin sonlanmasını ve normal düzeye dönmesini, vatandaşlarımızın akşam saatlerinde evlerine rahatlıkla dönebileceği bir süreci bekliyorum. Tüm arkadaşlarımızı görevlerinin başına davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da ulaşımdaki grevle ilgili son durum - Son Dakika

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