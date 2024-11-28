Bursa'da Yol Kenarı Otoparklar Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Yol Kenarı Otoparklar Paneli Düzenlendi

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Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen panelde, cadde ve bulvarlardaki yol kenarı otoparkların durumu ve engelsiz ulaşım konuları tartışıldı. BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, otopark uygulamalarının revizyon gerektirdiğini belirtti.

28.11.2024 15:25  Güncelleme: 15:36
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Bursa'da yol kenarı otoparklar konuşuldu

BURSA - Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Yol Kenarı Otoparklar' konulu panelde, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve Ulaşım Planlama Şube Müdürü Ersel Yılmazdamar tarafından cadde ve bulvar üzerinde bulunan otopark noktaları ve engelsiz ulaşımı engelleyen parklanmalar konularında yapılan çalışmalar ve son durum hakkında vatandaşa bilgi verildi.

Bursa Kent Konseyi tarafından cadde ve bulvar üzerinde bulunan otopark noktaları ile ulaşılabilirliği engelleyen parklanmaların konuşulması amacıyla 'Yol Kenarı Otoparklar' konulu bir panel düzenledi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki panelin moderatörlüğünü Gazeteci Dilek Atlı üstlenirken BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve Ulaşım Planlama Şube Müdürü Ersel Yılmazdamar konuşmacı olarak yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın menfaati düşünülerek tamamen ücretsiz yapılan cadde ve bulvar üzerindeki otopark noktalarının ele alındığı programda, yol kenarına park edilen araçların şehir içi trafiğine olan etkileri ve tekrar ücretli yapılması konuları konuşuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa'yı ilgilendiren her konunun Bursalılar tarafından tüm yönleriyle konuşulacağını söyledi. En iyisini ve en doğrusunu tüm paydaşlarla birlikte bulacaklarına inandığını belirten Saldız, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, kentin düzeni, halkın huzuru ve daha ulaşılabilir bir Bursa için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi. Otopark sorununu, kentin ulaşılabilirliğini, engelsiz yaşamı engelleyen yol üstü otoparkları konuşmak üzere paneli düzenlediklerini anlatan Aksoy, toplantının ulaşılabilir engelsiz bir Bursa için geleceğe dönük bir fikir oluşturmasını arzuladıklarını ifade etti.

Panelde söz alan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, cadde ve bulvar üzerinde bulunan otoparklar konusunda kentte 'tamamen ücretsiz olmalı' ve 'bir düzen olmalı' gibi iki farklı görüşün hakim olduğunu ifade etti. Tamamen ücretsiz yapılan uygulamanın revizeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Beşli, "Revizyonla alakalı teknik arkadaşlar birlikte bazı çalışmalar yaptık. Burada Bursalıların ne düşündüğü belirleyici oldu. Amacımız, bu konuda ortak kanaatin oluşmasıdır. Makul bedellerle ve makul sürelerle sistem revize edilmeli. İnsanların işlerini rahatça halledebilmesi için ilk 1 saat için ücret ödememeli. Bu konuda bir mutabakat sağladık. Bu bilgileri Başkanımız Mustafa Bozbey'e arz edeceğiz. Daha sonra uygulamanın son şekline karar vereceğiz" dedi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Ersel Yılmazdamar, bu tür toplantıların karar alma ve uygulama süreçlerine büyük katkı sağladığını belirtti. Yol kenarı otoparklarının vatandaşlara daha fazla fayda oluşturacak bir faktöre dönüşmesini istediklerini söyleyen Yılmazdamar, "Herkesi dinlemek ve herkese konuyu anlatma fırsatı bulduk. Halkın bu konudaki düşüncelerini uygulama noktasında dikkate alacağız. Kentin en işlek bölgelerindeki toplam 12 noktada uygulama devam ediyor" diye konuştu.

Program, vatandaşların konu hakkında görüş ve önerileriyle devam etti.

Bursa\'da Yol Kenarı Otoparklar Paneli Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yol Kenarı Otoparklar Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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