Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ)- Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ilkokulun velileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine hediye almak yerine Yüksekova'daki İnanlı İlkokulu anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi. Hediyelerini gören çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu 2/E sınıfı velileri, Öğretmenler Günü'nde örnek bir dayanışmaya imza attı. Öğretmenleri Muhsine Koç adına anlamlı bir hediye hazırlayan veliler, Yüksekova'nın İnanlı köyündeki İnanlı İlkokulu anasınıfı öğrencilerine oyuncaklar gönderdi.

İnanlı İlkokulu anasınıfı öğretmeni Nermin Yılmaz, yapılan sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bursa'daki velilere teşekkür etti.

Yılmaz, "Bugün Bursa'daki bazı velilerimiz, kendi okullarındaki öğretmenlerine Öğretmenler Günü hediyesi olarak Yüksekova İnanlı Köyü İlkokulu anasınıfında bulunan öğrencilerimize hediyeler gönderdiler. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Biz de çok mutlu olduk. Bursa'dan Yüksekova'ya gönülden gönüle uzanan bu sevgi köprüsü, bir kez daha sevginin, vefanın ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum."