Bursa Eşpedal Festivali'nde Görme Engelliler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bursa Eşpedal Festivali'nde Görme Engelliler Bir Araya Geldi

Bursa Eşpedal Festivali\'nde Görme Engelliler Bir Araya Geldi
07.07.2025 20:59  Güncelleme: 21:07
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Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bursa Eşpedal Festivali, 9 şehirden gelen 60 bisikletçiyi bir araya getirerek dayanışma ve dostluk örnekleri sergiledi. Beş gün süren etkinlik, tandem bisikletlerle tarihi rotalarda pedal çevrilerek unutulmaz anlar yaşandı.

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Eşpedal Festivali, 9 farklı şehirden 25'i görme engelli toplam 60 bisikletçiyi bir araya getirdi. Beş gün süren festivalde katılımcılar, tandem bisikletlerle Mysia Yolları'nın tarihi rotalarında pedal çevirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi, 2-6 Temmuz tarihleri arasında Eşpedal Derneği Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bursa Eşpedal Festivali 2'ye ev sahipliği yaptı. Bursa başta olmak üzere İstanbul, Antalya, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin 9 farklı şehrinden gelen 25'i görme engelli toplam 60 katılımcı, anlamlı festival için Nilüfer'de buluştu. Görme engelli ve gören bisikletçilerin birlikte pedal çevirdiği festivalde dayanışma ve dostluğun en güzel örnekleri sergilendi.

Festivale kapsamlı bir destek sağlayan Nilüfer Belediyesi, katılımcılara Başköy Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde konaklama imkanı sunarken, festival boyunca ulaşım, ambulans ve sağlık personeli hizmeti de sağladı. Ayrıca Mysia Yolları'nın tanıtımı, rota planlaması, Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti (Gölyazı) için rehberlik ve sahne organizasyonlarına teknik destek verildi. Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu da festival süresince gönüllü olarak destek sağladı.

Beş gün süren ve 20'si tandem olmak üzere 50'den fazla bisikletin yer aldığı festival çeşitli etkinliklerle renklendi. Katılımcılar, Gölyazı, Mudanya, Tirilye ve Bursa şehir merkezine düzenlenen kültürel gezilerle bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Festivalde ayrıca konserler ve film gösterimleri gibi sosyal etkinlikler de yer aldı.

Festivalin kapanışında organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve destek veren kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Eşpedal Festivali'nde Görme Engelliler Bir Araya Geldi - Son Dakika

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