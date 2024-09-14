Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Ziyaretçileri Buluşturdu - Son Dakika
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Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Ziyaretçileri Buluşturdu

Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Ziyaretçileri Buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Gastronomi Festivali, kentin yöresel lezzetlerini sergileyerek gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Başkan Mustafa Bozbey, festivalde Bursa dudugiller salatası hazırladı.

14.09.2024 21:11  Güncelleme: 21:13
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Damağımdaki Bursa' temasıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlendiği Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, kentin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ve zengin mutfak kültürünü gastronomi tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Sahrap Soysal ve Melek Baykal ile birlikte mutfağa giren Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Bursa'nın coğrafi tescilli ürünlerini kullanarak 'Bursa dudugiller salatası' hazırladı.

Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Merinos Parkı'nda zengin bir içerikle hazırlanan '3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali', gündüz yaşanan yoğunluğun ardından akşam saatlerinde de devam etti. Gün içerisinde alanı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Mevlit Kandili dolayısıyla tatlı ikramında bulundu. Tüm Bursalıların ve İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Bozbey, "Allah nice barış içerisinde, insanların geleceğe güven içerisinde bakabileceği bir ortam içerisinde kandillere ulaşmayı nasip etsin. Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Festivali Bursalıların sahiplendiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Ancak geçmiş yıllarda eleştirilen konular vardı. Onların hiçbirine bu festivalde yer vermedik. Bir panayır havasında değil, gerçek bir gastronomi festivali havasında gerçekleşiyor. Bursa ürünlerinin, Bursa yemeklerinin, geçmişten geleceği uzanan tatlarının öne çıktığı bir festival oluyor. Bursa gastronomisini Türkiye'nin bir numaralı mutfağı haline getirmek istiyoruz" dedi.

Başkan'dan 'Bursa dudugiller salatası'

Festival çerçevesinde ilçe belediyelerinin açtığı stantları gezerek yöresel ürünlerini inceleyen Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra Prof. Dr. Gül Sayan Atanur moderatörlüğünde Nebil Özgentürk ile 'Bursa'nın Tarihi Kültür Mirası ve Gastronomisi' söyleşine katıldı. Alanda kurulan ana sahnede Sahrap Soysal ve Melek Baykal'ın sunduğu 'Gastro Sahne'ye konuk olan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, mutfak önlüğünü takıp Bursa'nın coğrafi tescilli ürünlerini kullanarak 'Bursa dudugiller salatası' hazırladı. Şef Ali Müfit Çağlayan'ın yönlendirmesiyle ürünleri işleyen Başkan Bozbey, Bursa'nın sahip olduğu tatların tümünü önce Bursalıların, sonra tüm Türkiye'nin bileceğini söyledi. Sahrap Soysal ve Melek Baykal'ın yüksek enerjisiyle keyifli anlar yaşayan katılımcılar, Başkan Bozbey'in mutfaktaki hünerlerini de izledi. Hazırlanan salatanın tadına bakan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, meyve ve sebzelerle yapılan salatayı Bursalılara da tavsiye etti. Program sonunda Başkan Bozbey ve konuklar, sahnede 'Ayva Çiçek Açmış' şarkısı eşliğinde oynadı.

Usta isimlerden gastro söyleşi

Festivalin ikinci gününde birbirinden değerli isimlerin katılımıyla hazırlanan 'Gastro Söyleşi', Bursalılardan büyük ilgi gördü. Şef Dr. Esat Özata, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Ramazan Başan ve Gökhan Çakar moderatörlüğünde hazırlanan söyleşilerde Şef Maria Ekmekçioğlu, Michelin Yıldızlı Şef Serkan Güzelçoban, Abidin Şakir Özen, Hakan Ziya, Fatih Yıldırım, Ayça Tayar, Güzin Abraş, Nedim Atilla, Burçak Şener, Rıfat Sınmaz, Selahattin Can, Emre İdrisoğlu, Haluk Dedeoğlu'nun katılımıyla gastronomi sektöründeki önemli noktalara değinildi.

Yarışmalar, konserler, eğlence alanları

Gün boyunca düzenlenen yarışmalarda ise renkli ve heyecanlı görüntüler yaşandı. Ulusal şeflerin katılımıyla 'Bursa lezzetleri ile füzyon mutfağı', Hacı Hasanoğulları ile Avrupa Birliği ve coğrafi işaret tescilli Bursa siyah incirli baklava yeme yarışması, 'Eşler Yarışıyor' yarışmalarında usta şefler ve damak tutkunları tüm hünerlerini sergiledi. Kendileri için özel olarak hazırlanan alanlarda eğlence dolu bir gün geçiren çocuklar ise, Karagöz gölge oyunuyla unutamayacakları anlar yaşadı. Katılımcılar, 'Bedevi' ile 'Barış Aşkan ve Damla Elbi' konserleriyle de lezzet dolu bir günü müzikle pekiştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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