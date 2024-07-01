Bursa Valiliği Ormanlara Girişi Yasakladı - Son Dakika
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Bursa Valiliği Ormanlara Girişi Yasakladı

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Bursa Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 1 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişi yasakladı. Ayrıca mesire ve piknik alanlarında ateş yakılması ve tarlalarda anız temizliği yapılması da yasaklandı.

01.07.2024 19:10  Güncelleme: 19:13
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Bursa Valiliği 1 Temmuz ile 1 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişi yasakladı. Valilik mesire ve piknik alanlarında ateş yakılmasını yasaklarken, ormana sınır noktadaki tarlalarda anız ve benzeri temizlik işlemlerine yasak getirdi.

Bursa Valiliği il genelinde orman yangınlarının önlenmesi konusunda bir dizi tedbir aldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerleri artmış ve buna dayalı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilmiş ve ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır" dedi.

Alınan kararlar şöyle:

-"Madde 1- Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca Bursa ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz- 1 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Tabiat ve orman parklarına girişler ile Avlanma İzin Belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir. İlimizdeki piknik, mesire yerleri veya Orman Parkları işleticileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda tedbir amacıyla mangal ve benzeri her türlü ateşli piknik yapmak yasaklanmıştır. Madde 2- Orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Madde 3- Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Bursa Valiliğinin 28 Haziran 2024 tarihli ekin hasadı kararına ilave olarak orman içindeki ve bitişiğindeki tarlalarda ekin hasadı yapılırken çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için, mahalle muhtarlığına veya Biçerdöver sahiplerine traktöre monte edilen ve arazöz vazifesi görebilen pompalı su tankerinin Biçerdöverlere eşlik ettirilmesi, hasat yapıldıktan sonra ise tarla sahibi tarafından parsel etrafı en az 10 metre genişliğinde olacak şekilde derin sürüm yapılması sağlanacaktır. Hasat zamanı ve hasattan sonra yapılması gerekenler Jandarma/Emniyet/Orman kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. Madde 4- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi ve eğitim kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Madde 5- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (UEDAŞ ve TEİAŞ) özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekler, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Madde 6- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe ve itfaiye aracı) hazır bulunduracaklardır. Madde 7- İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri ormanlarda gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Madde 8- Bu karar Bursa ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Madde 9- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Madde 10- Bu karar hükümleri 1 Temmuz - 1 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanır. Madde 11- Bu karar hükümleri Bursa Valiliği tarafından yürütülür" - BURSA

Bursa Valiliği Ormanlara Girişi Yasakladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Valiliği Ormanlara Girişi Yasakladı - Son Dakika

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