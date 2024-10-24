BUÜ 50. Yıl Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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BUÜ 50. Yıl Etkinlikleri Başlıyor

BUÜ 50. Yıl Etkinlikleri Başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. yılını çeşitli etkinliklerle 'Daha büyük hedeflere' sloganıyla kutlayacak.

24.10.2024 12:43
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BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kuruluşunun 50'nci yılını çok sayıda etkinlikle kutlayacak. 'Daha büyük hedeflere' sloganıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı'nın yanı sıra Üniversite Senato Üyeleri, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosunun İstiklal Marşı'nı söylemesiyle başlayan programda konuşan Rektör Yardımcısı ve 50'nci Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Üniversitemiz içerisinde bu faaliyetleri yönetmek hususunda nitelikli bir ekip kurduk. Çalışmalarımızda öncelikle 50'nci yıla özel bir logo, slogan, şarkı, posta pulu, promosyon ürünler, etkinlik kılavuzu, etkinlik takvimi oluşturduk. Sonrasında özellikle Bursa'nın marka firmalarına ziyaretler gerçekleştirerek, bize akademik, sanatsal ve sportif etkinliklerde paydaş olmalarını istedik. Birçok kuruluş sağ olsunlar taleplerimize olumlu yaklaştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yıl boyunca onlarca programa ev sahipliği yapacağız. 50'nci yılımız üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirsin, daha büyük hedeflere" ifadelerini kullandı.

50'nci Yıl Anı Videosu gösteriminin ardından sahneye çıkan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak konuşmasına başladı. Üniversitenin kuruluş sürecini anlatan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemiz artık 50 yaşında. Kurumumuzu yarım asırlık bir bilgi çınarı olarak görüyoruz. Olgun üniversiteler arasında yer almaktayız. Türkiye'nin araştırma kapasitesi olmak üzere, düşünsel, sanatsal dünyasına katkılar veren bir konumdan bahsediyoruz. 50 yıl hem bir olgunluk hem de bir gençlik işaretidir" dedi.

'BURSA'NIN YÜKSEKÖĞRETİM MARKASIYIZ'

Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sıralamada yukarılara çıkabilmek için, büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydederek, üniversitenin 300 binden fazla mezun verdiğine dikkat çekti. Mezunların birbirinden farklı sektörlerde önemli konumlara geldiğini söyleyen Rektör Yılmaz, "Türkiye'de toplam 208 üniversite bulunuyor. Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırma üniversitesi olarak 23 üniversite arasında yer aldı. Göreve geldiğimizden beri, herkes bu sıralama için güçlü bir destek veriyor. Sadece bir etiket değil, dünyadaki daha seçkin üniversitelerin Türkiye'deki ligi olduğu için, bu ligde daha üst sıralara doğru yükselmemiz gerekiyor. Gelecek ufkunun, bu şehrin bir marka değeri olan markaların yanında hemen akla gelen bir markayız. Ligin içinde güçlü bir şekilde temsil edilmemiz gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

KAMPÜS YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK

Kampüste yapımı devam eden projelere de değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Kadın ve Çocuk Hastanesi ile Merkezi Dersliklerimizin inşaatlarını kendi bütçemizden sürdürüyoruz. Bunların dışında Organ Nakil Merkezimiz, Diş Hekimliği binamız ve İleri Teknoloji Laboratuvarımızın da inşaatlarını, hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapıyoruz. 30 Haziran'da kampüste meydana gelen yangında, ormanın tahliyesi yapıldı. Islah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürdük ve tamamladık. 11 Kasım'da çok kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği yürüteceğiz. Toplam 5 hektarlık bir alanda projemizi uygulamaya koyacağız. Kampüsümüz yine Bursa'nın akciğerleri olmaya devam edecek. Kısa bir dönemde Akıllı Kampüs adıyla bir uygulamaya başlayacağız. Tıp Fakültesi ve Görükle giriş-çıkış kısmının serbest olduğu, ama fakülteler kısmında kontrollü girişlerin olduğu bir sistem geliştiriyoruz. Kampüs içerisinde yurtlarımız var ve zaman zaman olumsuz görüntülere şahit oluyoruz. Kampüsün genel güvenliği bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Bu konuda çok ciddi planlamalar yaptık, projeler hazırladık. Yakın zamanda bu projeleri tamamlayacak ve kampüsümüzü çok daha güvenli bir konuma getirmek için çalışmalarımızı başlatacağız."

Üniversitenin 50'nci Yıl şarkısının da tanıtıldığı organizasyon, katılımcıların hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel BUÜ 50. Yıl Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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