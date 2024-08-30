Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya, Kocaeli ile Düzce'de coşkuyla kutlanmaya başladı. Asker ve polis ekiplerinin geçit töreni tüm şehirlerde göğüs kabarttı.

30.08.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
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Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya, Kocaeli ile Düzce'de coşkuyla kutlanmaya başladı. Asker ve polis ekiplerinin geçit töreni tüm şehirlerde göğüs kabarttı.

Kocaeli'de Protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başlayan program, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın, kent protokolünü kabul etmesiyle devam etti. Kocaeli Valiliği önünde kurum ve kuruluşların kortej yürüyüşü alkışlarla gerçekleşti. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk katıldı. Kutlamalar, fener alayı ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Düzce'de komandolar gururlandırdı

Büyük zaferin 102. yılı Düzce'de de coşkuyla kutlandı. Coşkuyu komando bölüğünün gösterileri zirveye çıkarttı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, milletvekilleri Ercan Öztürk, Talih Özcan ile protokol üyeleri programa katıldı. Programa komando bölümünün gösterisi damgasını vurdu. Askerler, çalan müzik eşliğinde silahlarıyla gösteri yaptı. Gösteride askerlerin sergilediği figürler ve açtıkları Türk bayrakları büyük alkış aldı.

Sakarya'da kortej yürüyüşü gururlandırdı

Sakarya Valiliği kampüsünde çelenk sunmayla başlayan kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kurum ve kuruluşların kortej yürüyüşü ile devam etti. Korteje, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partilerin milletvekilleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, fener alayı ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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