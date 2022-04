Büyükçekmece'de "Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar" Sergisi - Son Dakika

Büyükçekmece, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arifesinde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. "Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar" sergisi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilsky'inin katılımıyla Kervansaray'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

Rusya'nın yaklaşık 2 aydır Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın mağduru çocukların fotoğraflarının ve barış çağrısı yapan çizimlerinin yer aldığı sergi, Büyükçekmece'de açıldı. Açılış programı, Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"208 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ, 368 ÇOCUK AĞIR YARALI"

Ukrayna'daki çocukların güvende olmadığını belirten Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "Rusya'nın saldırısından dolayı 208 çocuk öldürüldü, 368 çocuk ağır yaralandı. Ukrayna halkı direnecek, savaşacak, topraklarını, evlerini, kadınlarını, çocuklarını savunacak ve biz bu savaşı kazanacağız. Çocuklar, güvenli, kendi evlerinde yaşamalı, anneli babalı büyümeli. Her devletin, her ailenin, her annenin ve babanın görevi budur ve biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. 23 Nisan Türkiye'de kutlanan büyük bir bayram, Bu vesileyle sayın Dr. Hasan Akgün ile ortaklaşa düzenlediğimiz çocuklara adanmış bir etkinliğimiz var. Biz bugün bu etkinlik ile savaşın çocuklara ne getirdiğini göstermeye çalışacağız" dedi.

"ÜZÜLÜYORUZ VE BU SAVAŞIN BİRAN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci yılını kutlarken, bir taraftan da 21'inci asrın ilk çeyreğinde hemen burnumuzun dibinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve büyük güç kullanmasıyla karşılaştık. Biz 23 Nisanı Çocuk Bayramı olarak çocuklarla beraber güzel vakit geçirmeye çalışırken bir taraftan da savaş bölgesindeki çocukların tam anlamıyla katledildiğini görüyoruz, dünyanın buna dur demesi lazım. Bugün dikkatleri buraya çekmek için Büyükçekmece'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir bölümünde de Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte Ukrayna'da çocukların katledilmesi konusunu gündeme getirerek dikkat çekmek istedik. Biz savaşmayı bilen bir devletiz. Savaş, iki ülkenin askerleri arasında olur. Toplarla ve füzelerle çocuk, genç, yaşlı öldürülmez, savaşın bir kuralı vardır. Bu nedenle Bizim Büyükçekmece de ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Ukrayna'da katledilen çocukları ön plana çıkartma gibi bir çalışmamız oldu. Artık sadece üzülüyoruz ve bu savaşın biran önce bitmesini bekliyoruz."

Program, Ukrayna'da devam eden savaşta yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşu ile sona erdi.