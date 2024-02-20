Büyükçekmeceliler Şevki Yılmaz\'ı kınadı

Yerel

Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce Büyükçekmeceli, katıldığı bir düğünde "Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum" diyen eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz'ı kınadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Ne mutlu bize ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyebilen bir liderimiz var. O'na Şevki Yılmazların diğerlerinin bu şekilde hakaret etmesi sadece biz, Türk milletini birbirine kenetler. Mutlaka Cumhuriyet'in savcıları hesabını soracaktır" dedi.

Katıldığı bir düğünde, Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözler sarfeden Şevki Yılmaz'a tepkilerden biri de bugün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden geldi. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş "Atatürk'e hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir" diyerek Yılmaz'ı kınadı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı eylemde; CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Gençlik Platformu üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşu yapıldı.

Büyükçekmece Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Özgür Polat, Büyükçekmece halkı adına hazırlanan basın bildirisini okudu. Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e büyük hakaret içeren videolar yayınlandı. Bitmiş olan Osmanlı külleri üzerine Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veren en büyük Türk kahramanıdır. Devlet adamıdır, siyasetçidir ve bilim insanıdır. Bu kahramanlıklarla yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün mazlum devletlere örnek olmuştur. Dünyada en saygın devlet adamı olarak Atatürk'e dil uzatmak, Atatürk'e hakaret etmek hiç kimsenin haddi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebedi şefimiz, liderimiz, Başkomutanımız, hepimizin ortak paydasıdır. Yüzyılı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği aydınlık yarınları ve çağdaşlığı ancak büyük Atatürk'ün bıraktığı ilkelerin uygulanmasıyla hayat bulacaktır. Yaptıklarıyla 20. yüzyılın lideri olmuş, 21. yüzyılda ışık olmayı sürdüren Büyük Atatürk'e kimsenin ve özellikle milli şuurdan yoksun, tarih bilmezlerin ne hakları, ne de cüretleri olamaz. Bu nedenle ilgili şahıs tarafından modern laik Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusu ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan bu hakaretleri nefretle, şiddetle kınıyoruz ve Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz."

Büyükçekmece halkına destek veren Başkan Akgün de son derece üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21. yüzyılda da dünyanın en büyük devlet adamı olarak yaşamını sürdürüyor. Dünyada Atatürk gibi ikinci bir lider yüzyıldan bu yana hayatta kalamadı. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Şevki Yılmaz gibi haddini bilmeyenlerin dil uzatmalarını çok abartmamak ama takip de etmek gerekir. Hadlerini de bilmek gerekir. Ne mutlu bize ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyebilen bir liderimiz var. O'na Şevki Yılmazların diğerlerinin bu şekilde hakaret etmesi sadece biz, Türk milletini birbirine kenetler. Mutlaka Cumhuriyet'in savcıları hesabını soracaktır."

Şevki Yılmaz'ı kınama eylemine katılan gençler ise tepkilerini şöyle dile getirdi:

-Beyza Baş: "Bugün burada Büyükçekmece gençleri olarak, Şevki Yılmaz'ı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüze yaptığı hakaretten dolayı kınıyoruz, onun için buradayız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu ülkeyi sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz, onun için de buradayız. Atatürk heykelimize çelenk bırakmaya geldik."

-Tunahan Kaya: "Büyükçekmece gençleri olarak Şevki Yılmaz denen zatın Atatürk'ümüze yaptığı hakaretten dolayı başkanımız Dr. Hasan Akgün eşliğinde bugün Büyükçekmece kaymakamlığın önünde Atatürk heykelimize çelenk bırakacağız. Tüm Türk halkı adına Şevki Yılmaz'ın yaptığı hakaret bizi derinden üzdü, bu farkındalığı yaratmak için Atatürk anıtımıza bugün çelenk bırakacağız."