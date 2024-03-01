Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak

Kayseri\'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.

01.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli kent yapmak için yeni dönemde Kentsel Dönüşüm projelerine yöneleceklerini ifade ederek, hayati ve önemli yeni yapılacak projelerden bahsetti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem yapmayı planladığı projelerini tanıttı. Bu çerçevede Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışma yapacakları ifade eden Büyükkılıç, yeni kentsel dönüşüm projeleri müjdesini de verdi. Başkan Büyükkılıç, "Dirençli Şehir Kayseri olmazsa olmazımız" ifadelerini kullandı. Bu istikamette kentsel dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştireceklerini paylaşan Büyükkılıç; "Bu yönde yaptıklarımız çok fazla, yapmamız gerekenleri de çok önemsiyoruz. Deprem Master Planı oluşturulacak, kentsel dönüşüm ile master planımız mevcut, Afet Eğitim Merkezi'ni kuruyoruz. Deprem Bilgi Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Çok önemli mikrobölgeleme, şehrimizin 200 milyon metrekarelik alanında gerekli taramayı yaptıracağız, en önemli hazırlığı tamamlamış olacağız. Jeoloji Bilgi Sistemi, Bölge Faylarının Tektonizmasının İncelenmesi, Engelli Bireylere Afet Bilinci Eğitimi vereceğiz" ifadelerinde bulundu. Yeni dönemde İncesu Saraycık Mahallesi'ne yeni konutlar inşa edileceğini ifade eden Büyükkılıç, projenin, toplam 560 bin metrekarelik alan yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm, içerisinde camisi, yeşil alanı, okulu ve sosyal tesisi ile birlikte inşa edileceğini kaydetti. İncesu Semerkent Toplu Konut Projesi'ni hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşümün dirençli kentler oluşturmak adına son derece önemli olduğunu vurgulayarak, projede toplam 820 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 bağımsız bölüm, yeşil alan ve sosyal donatılar şeklinde yapılacağını bildirdi. Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'nde etap etap bin konut inşa edilmesi planlanırken, Büyükkılıç toplam 69 bin metrekarelik alandaki çalışmaların, yeşil alan ve sosyal donatılar ile birlikte hayata geçirileceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, şehrin merkezindeki Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 etabını ise Emlak Konut ile gerçekleştireceklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, geride bıraktığı yaklaşık 5 yıllık süreçte yeni başlayan ve süre gelen kentsel dönüşüm projelerini başarı ile yürüttü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yapılan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi etap etap yükselirken, proje 'En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye' ödülüne de layık görülmüştü. Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarını da etap etap başarı ile sürdürdü. Büyükkılıç, bir kentsel dönüşüm projesinin de Alsancak Mahallesi'nde hayata geçirileceğini, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 90 yapı ve toplam 15 bin metrekare inşaat alanından oluştuğunu, 1'inci etap uzlaşma kapsamında 25 parselde bulunan hak sahipleri ile toplamda 46 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlandığını ve 1'inci etap kapsamında yüzde 100 anlaşma sağlandığını dile getirmişti. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın birlikte hayata geçireceği bir projenin de Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu, söz konusu proje ile de 2.20 hektarlık alan içerisinde 418 bağımsız bölüm ve toplam 22 bin 250 metrekare inşaat alanından oluştuğunu sözlerine eklemişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği ilk süreçte, ilçe belediye başkanları ve bürokratları ile bir araya gelerek, yol haritası da denilen Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni oluşturmuştu. Büyükkılıç; "Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz" diye konuşarak, Kayseri ili sınırları içinde kalan 714 mahallede, sağlıksız ve güvensiz yapılaşma süreci, ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoğu, plansız kentleşme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak, planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amacıyla, Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlandığını dile getirmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Saraycık, Kayseri, İncesu, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma görüldü
    10:44 Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma görüldü

    Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü. Sanık avukatı kolon kesenleri savundu. Duruşma sırasında tweet atılması avukatları rahatsız etti. Tartışmalar yaşandı. Sanık mühendis ve müteahhit suçlamaları reddetti.

  • Düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık fena karıştı
    10:30 Düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık fena karıştı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

  • Devlet dairesinde boş kağıt skandalı! Vatandaşın yüzünü görmek istemeyen memurların aldığı önleme bakın
    10:23 Devlet dairesinde boş kağıt skandalı! Vatandaşın yüzünü görmek istemeyen memurların aldığı önleme bakın

    İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi.

  • Yoğun bakımda olduğunu söyleyen Turabi Dominik'te mi? Hakkındaki söylentilere fena patladı
    09:59 Yoğun bakımda olduğunu söyleyen Turabi Dominik'te mi? Hakkındaki söylentilere fena patladı

    Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.

  • Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte tartışma yaşadı: Sen Milli Takım oyuncususun
    09:44 Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte tartışma yaşadı: Sen Milli Takım oyuncususun

    Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

  • Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük
    09:19 Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük

    31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.

  • Hayata Dönüş Operasyonu Davasında eski bakan Tantan ifade verdi
    09:04 Hayata Dönüş Operasyonu Davasında eski bakan Tantan ifade verdi

    Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tanık olarak ifade verdi. Operasyon öncesi, cezaevlerinin kontrolünün örgüt liderlerine geçtiği ve örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutulduğu iddialarını doğruladı.

  • Survivor All Star'da elenen isim Begüm oldu
    08:25 Survivor All Star'da elenen isim Begüm oldu

    Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider
    07:37 Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider

    Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 10:52:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement