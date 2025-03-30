Büyüklerin elini öpen çocuklar bayram harçlığını kaptı - Son Dakika
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Yerel

Büyüklerin elini öpen çocuklar bayram harçlığını kaptı

Büyüklerin elini öpen çocuklar bayram harçlığını kaptı

Kartepe'de geleneksel ilçe bayramlaşması Ramazan Bayramı'nın ilk günün yoğun katılımla gerçekleşti.

30.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
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Kartepe'de geleneksel ilçe bayramlaşması Ramazan Bayramı'nın ilk günün yoğun katılımla gerçekleşti. Küçükler el öperek bayram harçlıklarını aldı.

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması geniş katılımla gerçekleştirildi. Çocuklar el öperek bayram harçlıklarını alırken, büyükler ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Herkesin bayramını kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çok güzel bir ayı geride bırakarak bayrama kavuştuk. Ramazan ayı bereketin, birliğin, huzurun ayıdır. Ramazanın manevi ve kıymetli havasını yakaladığınız zaman bu fani hayatta daha bereketli bir zaman diliminden bahsedemeyiz. Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Ramazan ayı boyunca birlik beraberlik içinde mahallelerinize, evlerinize konuk olduk, hep birlikte iftar yaptık. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm İslam coğrafyasında huzurla, mutlulukla, sağlıkla barış içerisinde bayram geçirmemizi temenni ediyorum. Ülkemiz için bedel ödeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ile anarken, gazilerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Ezan için gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise "Ramazan ayında çok güzel hasletler kazandık. İnşallah kazandığımız bu hasletlere devam ederiz. İftar ve teravilerde bir arada olduk. Ramazan Bayramı'nda bir aradayız. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik, beraberliğimiz, vatan, bayrak, ezan için gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi sevgiyle saygıyla anıyorum. Bizler burada bayram yapalım diye arkalarına bakmadan yürüdüler. Bizlerde onların sayesinde sağlık ve mutluluk içerisinde bayramlaşıyoruz" dedi.

Katılım yoğun oldu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen, ilçe bayramlaşmasına Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyüklerin elini öpen çocuklar bayram harçlığını kaptı - Son Dakika

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