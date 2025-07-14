Büyükşehir Meclisi\'nden 91 maddeyle Kayseri\'ye hizmet ve eser yağmuru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, şehrin geleceğine yön verecek 91 maddeyi oy birliğiyle karara bağladı. Meclis, altyapıdan eğitime, ulaşımdan turizme, spordan çevre yatırımlarına kadar onlarca önemli projeyi kapsayan 91 maddeyi oy birliğiyle karara bağladı.

Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 54 asıl, 37 ek olmak üzere toplam 91 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

"Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz"

Meclis gündemine geçmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı yüreğiyle direnerek, büyük destan yazmış, böyle bir milletin asil evlatları olarak milletimize minnet duyuyoruz. 15 Temmuz, bir gecelik direniş değil, aynı zamanda bağımsızlığa, demokrasiye, milletin iradesine çıkmanın adıdır. 251 kahraman şehidimizi, rahmetle, minnetle anıyoruz, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Yarın akşam tüm Kayserili hemşehrilerimizi, ay yıldızlı Türk bayraklarımızla 'tek vatanda, tek devlet, tek millet, tek bayrak' adına Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz."

Mecliste, Yahyalı Belediyesi'ne ait asfalt plenti ve müştemilat yapılarının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi ve kullanılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi arasında yapılmış olan protokolün onaylanması talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Bölgede yapılacak önemli çalışmalara ortam hazırlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "İnşallah o bölgedeki yapılacak çalışmalara büyük bir ortam sağlanmış olacak. Esat başkanımızı tebrik ediyoruz, böyle güzel bir plenti bölgemize kazandırdığı için" dedi.

Başkan Büyükkılıç'tan "Okuma salonları" çağrısı

Meclis üyeleri, hayırsever Saffet Arslan tarafından yaptırılacak olan "4-6 Yaş Okuma Salonları" ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü ve Hayırsever Saffet Arslan ile protokol imzalanmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebini görüştü.

4-6 Yaş Okuma Salonları ile ilgili ilçelere de destek vereceklerini belirten Büyükkılıç, "Diğer ilçelerimizden bu alanda 4-6 grubuna okuma salonları ile ilgili talep olursa onların da değerlendirileceğini, Diyanetimizle, ilgili belediyemizle ve hayırseverimizle Büyükşehir'in de desteği yanında olmak üzere böyle bir çalışmaya fırsat verileceğini buradan hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı. Talep oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca gündem maddeleri arasında millet bahçesi içerisinde bulunan BMX parkurunun bütün yetki ve sorumluluğunun Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesi talebi de yer aldı. Talebi görüşen meclis üyeleri, oy birliği ile kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, "Mevcut İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'mizi de 12,5 milyon Euro hibe ile mekanik, elektrik, elektronik, otomasyon sistemlerini tamamen yeniledik. 25 yıl gibi süre geçmişti, şuanda yatırımımız ile sıfır hale getirdik" dedi.

"By Pass yolu oluşturulacak"

Öte yandan Kayseri-Develi İl Yolu-Tekir Geçişi (Erciyes Çevre Yolu) yol deplasesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi ve protokolde hüküm altına alınacak kararları yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi talebi de meclis üyelerince görüşüldü. Büyükkılıç, "Kış dönemlerinde Kayseri'den Develi istikametine giden güzergah kapsamında Ulaştırma Bakanlığımız ile görüşme sonrasında bir by pass yolu oluşturulacak" dedi. Talep, oy birliğince kabul edildi.

Ayrıca, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Kocasinan ilçesi, Serçeönü Mahallesi'nde öğretmenevi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na (İnşaat Emlak Daire Başkanlığı) 25 yıl süre ile tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşüldü.

Büyükkılıç, öğretmenevinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağını belirterek, hayırlı, uğurlu olsun temennisinde bulundu. Meclis üyeleri oy birliği ile talebi kabul etti.

Şelaleler diyarı Yahyalı'nın dünyaca ünlü şelalesi Kapuzbaşı'na ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, "Hafta sonu Kapuzbaşı'ndaydık. Dünyada Niagara Şelalesi'nden sonraki en büyük düşü olan ikinci şelale. Fen İşleri ekibimizi tebrik ediyorum, orada yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. Desteklerinden dolayı da Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Şehrimize yakıştı. Hindistan'dan, Afrika'dan gelen oradaki turistleri görmenizi isterdim. Doluyor, taşıyor" şeklinde konuştu.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ