Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan\'ın Ablası Seyhan Güneş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş (61), öğle namazını müteakip Alsancak Hocazade Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 61 yaşındaki ablası yaşamanı yitirdi. Hayatını kaybeden Seyhan Güneş için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Bakan Işıkhan, öğle namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, cenaze namazını kıldırdı. Merhumenin cenazesi kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvelik Başkanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve birçok siyasi parti temsilcisi katılım gösterdi. - İZMİR