Çamlık Parkı Yenilendi, Kütüphaneye Şehit Uzman Çavuş Abbas Gezer\'in Adı Verildi

Zafer Mahallesi'nde bulunan Çamlık Parkı yepyeni yüzüyle çocuklar ve mahalle sakinleriyle buluştu. Çocuk Şenliği ile hareketlenen park içerisindeki kütüphaneye Efes Selçuk'un şehidi Uzman Çavuş Abbas Gezer'in adı verildi. Çamlık Parkı'nı yeniden mahalle sakinleriyle buluşturan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinlikte yaptığı konuşmada; "Herkes bilsin Abbas Gezer Efes Selçuk'un şehididir" dedi.
Efes Selçuk Belediyesi kentte bulunan parkları daha kullanılabilir hale getirmeye devam ediyor. Zafer Mahallesi'nde bulunan Çamlık Parkı yenilenerek Dr. Mustafa Tanman Çamlık Parkı adıyla Efes Selçuklu çocuklarla buluştu. Çocuklar etkinliğin ilk anından itibaren parkın tadını çıkararak kitaplarla buluştular, çocuk şenliğindeki eğlenceli etkinliklere katıldılar.
OYUN PARKI VE KÜTÜPHANE
Efes Selçuk'un önceki dönem belediye başkanlarından Dr. Mustafa Cahit Tanman'ın adının verildiği parkta düzenlenen çocuk şenliğinde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir süredir bakımsız kalan parkta mahalle sakinlerinin talepleri üzerine düzenleme yaptıklarını belirterek; "Herkesin hafızasında olan ve çok kıymetli olduğunu bildiğimiz Çamlık Parkı'nda güzel bir düzenleme yapalım dedik. Bu parkın oyun grubuna ihtiyacı vardı. Aslında biz birçok kararımızı ortaklaşa veriyoruz. Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda bir velimiz "Bizim de kütüphaneye ihtiyacımız var ve bu kütüphane Çamlık Parkı'nda olursa çok iyi olacak" deyince hem çocuklarımızın ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanacağı hem de kitap okuyup çalışabilecekleri bir alan oluşturduk" dedi.
ŞEHİDİMİZİ ADI ÇOCUK CIVILTILARIYLA YAŞAYACAK
Şehit ailesi tarafından talep edilen ve Çamlık Parkı'nda yer alan kütüphanenin adı Şehit Uzman Çavuş Abbas Gezer olarak belirlendiğini belirten Sengel; "Aslında hepimizin evladı olan Abbas'ımızı kaybettik. Yanımda Abbas'ın annesi Maviş Gezer ve babası Hasan Gezer var. Her ne kadar şehitliğine ilişkin bir belge verilmemiş olsa da Abbas Gezer bizim şehidimizdir. O yüzden şehidimizin ismi çocuk cıvıltılarıyla tekrardan yaşasın, bilgi yuvası ile tekrardan herkesin hafızalarına kazınsın istiyoruz. Bu anlamda Maviş Ablam benden Abbas'ın adının bir yere verilmesini istemişti. Oğlumun adı bir yerde yaşasın, unutulmasın demişti. O yüzden kütüphanemizin adını Abbas Gezer olarak belirledik" dedi.
Efes Selçuk halkının Çamlık Parkı ve Şehit Uzman Çavuş Abbas Gezer Kütüphanesi'ne sahip çıkacağına inandığını kaydeden Sengel, "Bundan sonra hem bu parka hem bu kütüphaneye hem de bu kentin evlatlarının yetişeceği Efes Selçuk'a sahip çıkmak hepimize düşüyor. Bundan sonrası için çocuklarımıza güzel yarınlarımız olsun. Şehit haberlerini almadığımız yarınlar olsun. Çocukların özgürce yaşayacağı yarınlar olsun, eşitçe yaşayacağı yarınlar olsun. Atatürk ile yaşayacağı yarınlar olsun" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Çamlık Parkı Yenilendi, Kütüphaneye Şehit Uzman Çavuş Abbas Gezer'in Adı Verildi - Son Dakika
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