Çanakkale'de kadın vatandaşlara yönelik HPV Aşısı Uygulama Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale'de kadın vatandaşlara yönelik HPV Aşısı Uygulama Hizmeti

Geniş Video İzle

Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kadın Vatandaşlara Yönelik Human Papilloma Virüs Aşısı Uygulama Hizmeti için protokol imza töreni gerçekleşti. Çanakkale'de, ülke ve dünyada önemli sağlık sorunlarının başında gelen HPV (Human Papilloma Virus) için ücretsiz aşı kampanyası başlatılıyor.

08.07.2024 14:58  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kadın vatandaşlara yönelik HPV Aşısı Uygulama Hizmeti

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kadın Vatandaşlara Yönelik Human Papilloma Virüs Aşısı Uygulama Hizmeti için protokol imza töreni gerçekleşti.

Çanakkale'de, ülke ve dünyada önemli sağlık sorunlarının başında gelen HPV (Human Papilloma Virus) için ücretsiz aşı kampanyası başlatılıyor. Proje kapsamında Çanakkale mücavir alan içerisinde ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 15- 25 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşı uygulaması desteği verilecek. Uygulamada öncelikli olarak 20-25 yaş arası, ardından 15-20 yaş aralığındaki hedef kitle aşılanacak. HPV Aşıları, üç doz halinde gerçekleştirilecek olup uygulama 2 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlayacak.

Proje doğrultusunda HPV virüsünün neden olduğu enfeksiyonlara karşı hayata geçirilen HPV aşı uygulamasının tam teşekküllü sağlık tesislerinde yapılması amacıyla Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kadın Vatandaşlara Yönelik Human Papilloma Virüs Aşısı Uygulama Hizmeti için protokol imza töreni yapıldı.

İmza töreni öncesinde bir açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Bugün Çanakkale Belediyesi olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanemiz ile birlikte toplum sağlığı açısından önemli bir adım atıyoruz. Rahim ağzı kanseri kadınlarda maalesef çok sık görülen vir kanser türü ve önlenebilir bir kanser türü. Bunu önlemek için de belli dönemlerde HPV aşısı uygulaması çok çok önemli. Biz de Çanakkale'de Merkez ilçede ikamet eden ve sosyal yardım alan 15-25 yaş arasındaki genç kızlara ve kadınlara bu HPV aşısını uygulayacağız. Bunun teminini ve maaliyetini Çanakkale Belediyemiz karşılayacak. Aşıların yapılmasını, sağlık açısından gerekli kontrolleri üniversite hastanemiz sağlayacak. Birlikte yapabilirdik böyle bir uygulamayı Çanakkale açısından, toplumsağlığı açısından. Genç kızlarımızın, kadınlarımızın gelecekleri açısından çok çok önemli gördüğümüz bir uygulama. Bunu Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerimiz uyguluyor. Biz Türkiye'de uygulayan üçüncü belediye, üçüncü kent olacağız. Şimdi de üniversitemiz ile birlikte bu konuya ilişkin iş birliği protokolünü Rektörümüzle birlikte imzalayacağız. Çanakkale'miz için hayırlı olsun" dedi.

Üniversite ile birlikte bu konuda farkındalık oluşturmak içinde belli eğitim çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Erkek, "Maddi imkanı olan tüm genç kızlar ve kadınlarda bu aşıyı yaptırsın. Maliyetli bir aşı bu. 3 doz uygulanıyor. Biz sosyal yardım alan biz genç kız ve kadınlar için 15-25 yaş arasında. Çünkü bu dönemde olması da çok çok önemli. Böyle bir adım atıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bünyemizdeki iki hastanemiz, bir tanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz diğeri de Diş Hekimliği Fakültemize bağlı olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz. Tüm faaliyetlerimizi halkımız için, Çanakkale halkı için ve halk sağlığı için yürütüyoruz. Başkanımızdan da böyle bir istek geldiğinde biz hızlı bir şekilde Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Başhekimliğimiz, Dekanlığımızca hızlı bir şekilde görüşmeleri yaptık. Bu HPV aşısını özellikle Çanakkale'deki hem genç kızlara hem de kadınlara yönelik bu aşının uygulanması noktasında üzerimize düşen neyse hızlı bir şekilde çözümledik. Hemen acil servisimizde bir odayı hem aşının uygulanması hem de aşı sonrası aynı kovid aşısı gibi kısa sürede aşı uygulanan bireylerin gözlemlenmesi, sağlıklarının izlenmesi gerekiyor. Uzman hekimlerimizce bu izlenme çalışması yapılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkek ve Rektör Erenoğlu arasında HPV Aşısı Uygulama Hizmetinin protokolü için karşılıklı imzalar atıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Belediye Başkanlığı, Çanakkale, Aşı, HPV, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de kadın vatandaşlara yönelik HPV Aşısı Uygulama Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:45:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kadın vatandaşlara yönelik HPV Aşısı Uygulama Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement