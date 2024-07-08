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Çanakkale'de kadın vatandaşlara yönelik HPV Aşısı Uygulama Hizmeti

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kadın Vatandaşlara Yönelik Human Papilloma Virüs Aşısı Uygulama Hizmeti için protokol imza töreni gerçekleşti.

Çanakkale'de, ülke ve dünyada önemli sağlık sorunlarının başında gelen HPV (Human Papilloma Virus) için ücretsiz aşı kampanyası başlatılıyor. Proje kapsamında Çanakkale mücavir alan içerisinde ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 15- 25 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşı uygulaması desteği verilecek. Uygulamada öncelikli olarak 20-25 yaş arası, ardından 15-20 yaş aralığındaki hedef kitle aşılanacak. HPV Aşıları, üç doz halinde gerçekleştirilecek olup uygulama 2 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlayacak.

Proje doğrultusunda HPV virüsünün neden olduğu enfeksiyonlara karşı hayata geçirilen HPV aşı uygulamasının tam teşekküllü sağlık tesislerinde yapılması amacıyla Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kadın Vatandaşlara Yönelik Human Papilloma Virüs Aşısı Uygulama Hizmeti için protokol imza töreni yapıldı.

İmza töreni öncesinde bir açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Bugün Çanakkale Belediyesi olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanemiz ile birlikte toplum sağlığı açısından önemli bir adım atıyoruz. Rahim ağzı kanseri kadınlarda maalesef çok sık görülen vir kanser türü ve önlenebilir bir kanser türü. Bunu önlemek için de belli dönemlerde HPV aşısı uygulaması çok çok önemli. Biz de Çanakkale'de Merkez ilçede ikamet eden ve sosyal yardım alan 15-25 yaş arasındaki genç kızlara ve kadınlara bu HPV aşısını uygulayacağız. Bunun teminini ve maaliyetini Çanakkale Belediyemiz karşılayacak. Aşıların yapılmasını, sağlık açısından gerekli kontrolleri üniversite hastanemiz sağlayacak. Birlikte yapabilirdik böyle bir uygulamayı Çanakkale açısından, toplumsağlığı açısından. Genç kızlarımızın, kadınlarımızın gelecekleri açısından çok çok önemli gördüğümüz bir uygulama. Bunu Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerimiz uyguluyor. Biz Türkiye'de uygulayan üçüncü belediye, üçüncü kent olacağız. Şimdi de üniversitemiz ile birlikte bu konuya ilişkin iş birliği protokolünü Rektörümüzle birlikte imzalayacağız. Çanakkale'miz için hayırlı olsun" dedi.

Üniversite ile birlikte bu konuda farkındalık oluşturmak içinde belli eğitim çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Erkek, "Maddi imkanı olan tüm genç kızlar ve kadınlarda bu aşıyı yaptırsın. Maliyetli bir aşı bu. 3 doz uygulanıyor. Biz sosyal yardım alan biz genç kız ve kadınlar için 15-25 yaş arasında. Çünkü bu dönemde olması da çok çok önemli. Böyle bir adım atıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bünyemizdeki iki hastanemiz, bir tanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz diğeri de Diş Hekimliği Fakültemize bağlı olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz. Tüm faaliyetlerimizi halkımız için, Çanakkale halkı için ve halk sağlığı için yürütüyoruz. Başkanımızdan da böyle bir istek geldiğinde biz hızlı bir şekilde Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Başhekimliğimiz, Dekanlığımızca hızlı bir şekilde görüşmeleri yaptık. Bu HPV aşısını özellikle Çanakkale'deki hem genç kızlara hem de kadınlara yönelik bu aşının uygulanması noktasında üzerimize düşen neyse hızlı bir şekilde çözümledik. Hemen acil servisimizde bir odayı hem aşının uygulanması hem de aşı sonrası aynı kovid aşısı gibi kısa sürede aşı uygulanan bireylerin gözlemlenmesi, sağlıklarının izlenmesi gerekiyor. Uzman hekimlerimizce bu izlenme çalışması yapılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkek ve Rektör Erenoğlu arasında HPV Aşısı Uygulama Hizmetinin protokolü için karşılıklı imzalar atıldı.