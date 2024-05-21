Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Söyleşileri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Söyleşileri Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Söyleşileri Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Gastronomi Kültürü Eğitim Araştırma ve Tanıtma Derneği(GASTROYA), Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Seramik Müzesi iş birliği ile gerçekleştirilen Gastroya Söyleşilerinin ilki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu katılımıyla gerçekleşti. Rektör Erenoğlu, gastronominin önemini vurgulayarak Çanakkale'nin gastronomik değerinin Türkiye için önemli bir kalkınma fırsatı olduğunu belirtti.

21.05.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Gastronomi Kültürü Eğitim Araştırma ve Tanıtma Derneği(GASTROYA), Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Seramik Müzesi iş birliği ile gerçekleştirilen Gastroya Söyleşilerinin ilki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu katılımıyla gerçekleşti.

Çanakkale Seramik Müzesinde Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Babaç'ın yaptığı söyleşide Rektör Erenoğlu, Gastronominin sadece yemek pişirmenin ötesinde; bir kültürün, tarihin ve coğrafyanın kesişim noktasında yer alan bir sanat ve bilim olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"Lezzetlerin ve mutfak geleneklerinin keşfi, sadece tat alma duyumuzu tatmin etmekle kalmaz, aynı zamanda bir bölgenin kimliği ve hikayesi hakkında da bize değerli bilgiler sunar. Çanakkale'ye gelince, bu bereketli toprakların ve Ege Denizi'nin cömertliğinin izlerini taşıyan eşsiz bir mutfak kültürü ile karşı karşıyayız. Zeytinyağlılar, deniz ürünleri, otlar ve baharatlar, Çanakkale mutfağının temelini oluşturan taze ve lezzetli malzemeler arasında. Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan Troya mutfağı, Osmanlı mutfağı ve Akdeniz mutfağının etkilerini de bu mutfakta görebiliriz. Çanakkale'nin gastronomi potansiyeli sadece lezzetli yemeklerinde değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanındaki güçlü üretim kapasitesinde de yatmaktadır. Bölgemizde yetişen zeytinler, incirler, üzüm ve deniz ürünleri, ulusal ve uluslararası mutfaklarda öne çıkan yüksek kaliteli ürünler arasındadır. Ancak, bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirmek için atmamız gereken bazı adımlar da var. Gastronomi turizminin geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve mutfak geleneklerimizin korunması bu adımlar arasında yer alıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz. Gastronomi eğitimine önem veriyor, bölgesel mutfak araştırmaları yürütüyor ve yerel üreticilerle iş birliği yapıyoruz. Ayrıca, gastronomi turizminin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İnanıyorum ki, Çanakkale'nin gastronomik değeri, sadece bölgemiz için değil, tüm Türkiye için önemli bir kalkınma fırsatı sunmaktadır. Bu değeri korumak ve geliştirmek için hep birlikte çalışmalı, bu eşsiz mutfak kültürünün hak ettiği yere ulaşmasını sağlamalıyız."

Rektör Erenoğlu, konuyla ilgili soruları cevaplayarak üniversite olarak, gastronomi eğitiminin geliştirilmesi, yerel lezzetlerin tanıtılması, gastronomi turizminin teşvik edilmesi ve gastronominin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi ve bu konuda tüm paydaşlarla iş birliğine açık olduklarının vurgusunu yaptı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Söyleşileri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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